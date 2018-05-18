吸菸能舒壓？ 只會加重菸癮 造成身體老化

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）吸菸者常會誤以為菸品可以幫助他們紓壓，然而吸菸真的可以紓壓嗎？事實上吸菸所產生的放鬆感只會維持很短的時間，一旦這個放鬆的感覺消失了，到時候會需要吸更多的菸、更強的尼古丁來讓自己放鬆，無法真正紓解壓力，而且你的身體正持續被菸品傷害，加速老化。

菸草中含有超過7,000種化學物質，至少有93種為已知的致癌物，許多人都知道吸菸可能會導致肺癌、心臟病、中風等疾病，但卻很少人意識到吸菸會導致氧化壓力上升、造成發炎反應，加速老化發生。

像是吸菸會導致皮膚膠原蛋白、彈性纖維流失，改變皮膚的結構與組成，造成皮膚皺縮；造成口臭、牙齒泛黃、蛀牙，牙齦病變，以及牙齒脫落；會破壞毛囊組織、干擾血液循環，頭皮毛囊毛細血管會收縮，導致白頭髮，甚至落髮，讓吸菸者的面容提早衰老，更可能因擔心吸菸對身體的危害而感到焦慮、又衍生出壓力，導致惡性循環。

美國疾病管制署建議以均衡飲食、規律運動、充足睡眠及適當休息、避免藥物及酒精，並與他人討論自己所遭遇的問題及感受才是面對壓力的好方法。而國內戒菸專線諮詢人員均具備心理諮詢專業背景，可以協助民眾討論、擬定合宜的策略，協助成功擺脫菸癮；除了省錢、賺健康，還能給孩子一個更健康的生活環境，戒菸就趁現在！