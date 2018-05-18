台灣農運30週年　聚首台北重新詮釋當年事

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）農民運動即將在520滿30年了，台灣農權總會與社團法人美濃農村田野學會今（18）日與當時發起運動的會長林國華女兒林惠如、總指揮宋吉雄，還有當時遭誣指賣菜車藏石塊而備受爭議的邱煌生等十幾人，在北市市長官邸舉辦30週年回顧座談會。

台灣農權總會表示，1988年是台灣解嚴後的第1年，是社運狂飆的年代，也是威權體制走向鬆動解體的年代。光這一年台灣便發生了三次重要的農權事件，分別為316、426以及520農民運動，其中520規模最大、也是深刻影響後來台灣農業政策走向的一次重要農民運動。

台灣農權總會說，當年316事件的主要訴求，主要圍繞在快速工業化導致農業發展萎縮的問題，並反對美國傾銷農產品進口。426事件則是強調政府的歷史責任，以及相較軍公教和工業等部門，政府在農業政策上的歧視與不對等。至於520事件，則是較完整的提出七項，包含農民權益和農業組織改造訴求，全面農、眷保，肥料/農地自由買賣、增加稻米保價收購面積、廢止農會及水利會遴選、成立農業部等。

520事件亦是戰後台灣最大規模的農民請願行動，而警民衝突之激烈也前所未見，激烈衝突後，運動遭到憲警強力鎮壓，造成多人受傷，共有130多人被捕、收押人數達396人。

後來由11名教授自願組成事件調查團，提出《520事件調查報告書》，反駁檢調單位有關遊行民眾預藏石塊器具進行暴力行動的指控。這些歷史過往，在在說明了台灣農民為爭取民主社會及農業發展的願景所付出的代價。

520農運幹部在三十週年的今日在台北重聚，重新針對這場台灣戰後最大規模的農民運動提出歷史詮釋，也將和現場的觀眾進行對話，還要就現今農業政策的發展，如何受到當年農運訴求的影響，傳承520的農運精神。