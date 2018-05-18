高雄新住民熱心做公益  願他鄉即故鄉 

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署主任秘書林興春與行政院大陸委員會法政處府處長魯仲尼5月16日訪視「南洋mama魔法廚房」廚房組長新住民吳觀妹及長期幫助並輔導社會邊緣人及監獄受刑人的新住民沈美鳳，嘉獎吳觀妹及沈美鳳克服生命困境，為社會塑造良善典範。

吳觀妹來自越南，來台多年，在善牧社會福利基金會高雄中心的培訓下取得丙級中餐證照，2012年與其他新住民姐妹成立「南洋mama魔法廚房」，過去原本以接訂單、擺攤為主，之後開設店面，在新住民姐妹的巧手及智慧下，開發出6種獨特口味的越式法國麵包及甜點，廣受好評。

吳觀妹感謝移民署長期以來的照顧與善牧高雄中心的支持，提撥每月部分盈餘，透過善牧高雄中心做公益，回饋給社會。

沈美鳳來自中國廣東，丈夫生前既是仁醫也是更生保護協會成員，受先生啟發，沈美鳳在丈夫離世後投入社會公益，走入監獄輔導受刑人，並幫助社會邊緣人走向正途。平日關注中國配偶創業並提供弱勢家庭協助，平均每年捐助超過50萬元給社會公益活動。

林興春主任秘書表示，感謝吳觀妹及沈美鳳對於社會公益的回饋與支援，移民署也期望透過結合公共與私人資源，給予在地新住民更多需要的幫助，期待發掘更多新住民語言、文化與多元生活經驗的優勢。