美加州動物園展開　瀕絕北非白犀牛的人工繁殖研究

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）美國加州聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）一隻南非亞種白犀牛Victoria，本週四（17日）以人工授精方式受孕，預計於2019年夏天誕下迎接小白犀牛；研究人員期望將來可循此方式為絕種的北非亞種白犀牛繁延後代。

《法新社》報導，Victoria 是在今（2018）年3月接受人工授精，預計14個月可望迎接新生命。聖地亞哥動物園保護研究所（San Diego Zoo Institut for Conservation Research）在新聞稿指出，這次懷孕，對於展開恢復北非白犀牛在科學研究將會是重要的一步。新聞稿寫道，目前僅存兩隻北非白犀牛存在於世上，只可惜兩隻皆為雌性。

研究所的主管Barbara Durrant表示，懷孕固然令人開心，但對於是否能夠誕下健康犀牛寶寶尚還不能太早下定論。研究所補充，因為動物園鮮少進行犀牛的人工受孕，過去也僅有幾個新生個案的紀錄。這雖然是一項挑戰，但是研究人員還是樂觀的相信，在未來10至15年可以透過此一程序迎接北方白犀牛寶寶的到來。

1973年，全球最後一隻雄性北非白犀牛，蘇丹（Sudan）出生時尚有約700隻同類，到了今(2018)年三月，45歲的蘇丹（Sudan）辭世後，僅剩牠的女兒Najin及其孫女Fatu兩隻北非雌性白犀牛。為了搶救該物種，研究人員已陸續展開各項人工繁殖保育等工作，希望給予北非白犀牛重生的機會。