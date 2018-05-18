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臺9南迴草埔隧道貫通　蔡英文：完工後盼全民至最美海岸線走走

總統蔡英文18日出席臺9線南迴公路草埔隧道全線貫通典禮，並稱「是一條熟悉、回家的路」

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/05/18 13:56

總統蔡英文18日在台東草埔隧道工地出席台9線南迴公路安朔至草埔段「草埔隧道新建工程全線貫通典禮」 (來源 中央社)

（臺灣英文新聞／政治組　綜合報導）總統蔡英文今（18）日出席臺9線南迴公路草埔隧道全線貫通典禮時表示，由於家鄉在屏東楓港，因此臺9線對她來說，是「一條熟悉、回家的路」，盼工程團隊能如期如質完成後續工程，實現區域平衡治理的目標。

蔡總統今早抵達位於臺東及屏東交界的草埔隧道工地，出席隧道全線貫通儀式，並指出區域均衡發展是政府施政的重要目標，未來臺灣東西岸的交通，「透過公路網、鐵路網的建置，一定會越來越方便，區域也會更加繁榮。」

蔡總統提及，臺9線對在地鄉親來說，有很大的意義，而她的家鄉楓港距離也不遠，因此臺9線對她來說，「也是一條熟悉、回家的路」。

蔡總統也期盼臺9線南迴公路的拓寬工程完工之後，全臺灣的人民都可以到這條最美麗的海岸線走走，體驗在地生活。

致詞結束後，蔡總統與與會人士一同以手掌觸碰水晶球，正式啟動貫通儀式。隨後，蔡總統也前往貫通點，頒贈紅包及加菜金予施工團隊，由該工程段唯一的女性工地主任做為代表接受。

根據《自由時報》報導，交通部公路總局局長陳彥伯指出，臺9線南迴公路的拓寬工程完工開通後，臺東往來楓港間的行車時間將由兩個小時縮短為90分鐘，工程預計在2020年春節能完成並全線通車。
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