北市高溫衝破37度 謹記三要訣遠離熱傷害

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）這幾日天氣漸入炎熱的夏季型態，今（18）日台北中午12時高溫更衝破37.4度，未來一週各地氣溫仍炎熱，國民健康署署長王英偉提醒牢記預防熱傷害的三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」。

防熱傷害三要訣

一、保持涼爽：

(一) 穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服。

(二) 不論時間長短，絕不可將幼童單獨留在密閉、停泊的汽車內。

(三) 儘可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方；若家中沒有空調建議於高溫時至有空調設備的公共場所避暑。

二、補充水分：

(一) 不論活動程度如何，都應該隨時補充水分，不可等到口渴才補充水分，且養成每天至少2,000㏄白開水的好習慣；但若醫囑限制少量者，應詢問醫師天氣酷熱時，應喝多少量為宜。

(二) 可多吃蔬果，因蔬果含有較多水分、豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，可促進身體健康。

(三) 不可補充含酒精及大量糖分的飲料，以避免身體流失更多水分。

三、提高警覺：

(一) 戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自己及身邊同事的身體狀況，適當休息並補充水分。

(二) 嬰幼童及長者應避免於上午10點至下午2點外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處，並塗抹防曬霜、戴寬邊帽以及太陽眼鏡。

(三) 為預防員工熱傷害，雇主應提供適宜的工作環境及相關防護措施及宣導預防熱傷害、工作重新調整分配，並避免勞工每日在高溫場所工作時間超過六小時。雇主應安排相關課程，使員工認識熱傷害的症狀，以強化預防熱傷害的行動。

若發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。