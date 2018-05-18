白色恐怖景美園區揭牌　賴清德：向受難者致敬

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）今日適逢國際博物館日，國家人權博物館作為亞洲首座自威權統治時期不義遺址轉型而成的人權博物館，繼週四（17）在白色恐怖綠島紀念園區揭牌後，今（18）日也於白色恐怖景美紀念園區舉行揭牌儀式。

今日的與會人士包括行政院長賴清德、文化部長鄭麗君、人權館館長陳俊宏，以及政治受難者及家屬，眾人共同見證這處過去曾為軍事法庭關押、折磨及審判政治犯的迫害人權的空間，轉型成為國家級的人權教育場域。

根據《ETToday》報導，賴院長全程以臺語致詞，並指出國家人權博物館的成立「是向受難者致敬」。

賴院長提及，國家人權博物館是用國家力量成立的博物館，代表現在的政府不會走回過去錯誤的路，也顯示臺灣社會充滿勇氣。

《蘋果日報》則報導，文化部長鄭麗君表示，人權館的成立是責任與義務的開始，期盼人權館成為當代社會落實人權教育的重要場域。

鄭麗君也重述昨日在綠島的宣言，表示未來人權館將修復綠島與景美兩處園區，並配合促進轉型正義委員會，串聯全臺各地威權統治時期的不義遺址，重建歷史記憶與空間。

儀式的最後，與會人士齊將和平白鴿貼上世界地圖，象徵臺灣成為全球守護人權的重要國家之一。

此外，白色恐怖景美紀念園區的揭牌，也同步為一系列的展覽及藝文活動揭開序幕，包括「『原』音重現：原住民族文學與轉型正義特展」、「國家人權博物館人權影展特映會」等，盼透過增進文化交流的方式，推動人權及民主的價值。