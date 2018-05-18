NASA夜景照：東南亞海域過度捕撈　威脅海洋資源

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）地球的海洋已經長期受汙染威脅，如今一張由美國太空總署（NASA）從國際太空站（International Space Station）所拍攝的照片，揭露了夜晚的東南亞海域與陸地城市一樣熱鬧；漁船的過度捕撈嚴重威脅海洋資源。

據《Quartz》15日報導，國際太空站是在2017年12月晚上在鄰近泰國與柬埔寨上空時拍下這張繁星點點的照片。

▲照片載自NASA Earth Observatory

據NASA的Earth Observatory的說明，在廣大的安達曼海（Andaman Sea）與泰國灣（Gulf of Thailand）遍布逾上百個綠色亮點，是漁船用於吸引魚群和引誘魷魚的燈光，這些都是市場最受青睞的海鮮。照片上的黃色亮點所形成的網狀，是城市的燈光串連而成的部分。因此很明顯，泰國曼谷（Bangkok）因有近900萬人口居住，黃點密度就會較高。若與鄰國相比，柬埔寨多數人民務農，黃點就顯的較散，僅有首度金邊（Phnom Penh)逾100萬人口居住的城市，黃點就顯的較為集中。

網路新聞部落格《Marshable》法文版報導，據聯合國糧食及農業組織 （Food and Agriculture Organization of the United States) 2016年揭露的報告顯示，全球人均魚類食用量每年超過20公斤，而長達40年，地球的海洋資源正一點一滴的被消耗，如今汙染與漁業過度捕撈卻持續威脅著海洋。