NASA夜景照：東南亞海域過度捕撈　威脅海洋資源

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)地球的海洋已經長期受汙染威脅,如今一張由美國太空總署(NASA)從國際太空站(International Space Station)所拍攝的照片,揭露了夜晚的東南亞海域與陸地城市一樣熱鬧;漁船的過度捕撈嚴重威脅海洋資源。

據《Quartz》15日報導,國際太空站是在2017年12月晚上在鄰近泰國與柬埔寨上空時拍下這張繁星點點的照片。

▲照片載自NASA Earth Observatory

據NASA的Earth Observatory的說明,在廣大的安達曼海(Andaman Sea)與泰國灣(Gulf of Thailand)遍布逾上百個綠色亮點,是漁船用於吸引魚群和引誘魷魚的燈光,這些都是市場最受青睞的海鮮。照片上的黃色亮點所形成的網狀,是城市的燈光串連而成的部分。因此很明顯,泰國曼谷(Bangkok)因有近900萬人口居住,黃點密度就會較高。若與鄰國相比,柬埔寨多數人民務農,黃點就顯的較散,僅有首度金邊(Phnom Penh)逾100萬人口居住的城市,黃點就顯的較為集中。

網路新聞部落格《Marshable》法文版報導,據聯合國糧食及農業組織 (Food and Agriculture Organization of the United States) 2016年揭露的報告顯示,全球人均魚類食用量每年超過20公斤,而長達40年,地球的海洋資源正一點一滴的被消耗,如今汙染與漁業過度捕撈卻持續威脅著海洋。