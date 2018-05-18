安室奈美惠氣質抵台 粉絲尖叫聲破表

19、20日將開演唱會的安室奈美惠17日晚間抵台，她腳踏細跟黑色高跟鞋，穿著灰色百褶裙現身，入境後她帶著笑容不發一語，僅以揮手、鞠躬向粉絲問好。



即將在今年9月引退的日本歌手安室奈美惠，6日才結束在東京連續4天的namie amuro Final Tour 2018 Finally公演，她在社群網站上貼出與表演者們的大合照並寫道：「4天的演出結束了，謝謝前來現場的各位朋友！！玩得還開心嗎？？」、「下次就要到台灣了！一起創造美好回憶唷！」



晚間約8時30分，安室奈美惠現身台北松山機場，傍晚入境大廳就已陸續有安室粉絲到場，準備迎接她的到來。當安室抵達時間逼近，在場超過200名粉絲齊聲呼喊她的名字，為她即將在19日、20日台北小巨蛋的演唱會提前暖身。



安室奈美惠踏出入境大廳那刻，在場粉絲尖叫聲破表，她招牌的長捲髮吸引眾人目光，安室今晚穿著黑、灰色的百褶裙，腳上踩著黑色漆皮細跟高跟鞋，氣質中又帶點嫵媚。



安室隨著工作人員的腳步在媒體區前稍作停留，攝影鎂光燈閃不停，安室全程不發一語只帶著微笑，過程中她四度向外界鞠躬致意，最後轉身向粉絲揮手問好，隨後在保全人員護送上車，全程大約1分30秒，隨後前往君品酒店。



9月將封麥的安室奈美惠，叱吒歌壇26年，先前公開訪台12次，19日、20日在小巨蛋的演唱會，是安室奈美惠以最後一次巡迴演唱會與粉絲道別，感謝粉絲長年支持，並將海外最終站獻給台灣，創下首位外國女歌手5度在台北小巨蛋開唱紀錄。



華麗轉身後，安室奈美惠想認真做自己，更期待要用熱情享受往後人生。

安室奈美惠17日晚間搭機來台，大批歌迷在松山機場守候。（圖／中央社）