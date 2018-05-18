金牌舉重好手許淑浄低調行善   贈車謝恩師 

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）奧運金牌舉重好手許淑浄日前為感謝恩師蔡溫義11年來的栽培，特別贈送教練一輛價值200萬新台幣的進口休旅車，讓蔡溫義感動不已。

許淑浄低調行善，不僅捐贈40萬元贊助雲林燈會，贈送國中母校舉重隊製冰機及水療機，還大方捐贈20萬給高中母校整修防護室，但被問起這些事情時，許淑浄只表示：「沒什麼，做這些事情不是為了出名的。」

根據中央社報導，奧運舉重好手許淑浄是2012年倫敦奧運舉重金牌，但她在2016里約奧運之前不慎受傷，原本以為出賽無望，在教練蔡溫義的幫助之下，成功拿下金牌，成為台灣第一位拿到2面奧運金牌的選手。

許淑浄感謝教練蔡溫義的盡心指導，致贈一輛價值新台幣200萬的進口休旅車，為教練換掉那台超過15年車齡的老車。

報導更指出，教練蔡溫義在受訪時更透露：「許淑淨從2016年里約奧運回來後，公益捐款近百萬。」

據了解，許淑浄在去年雲林燈會時一口氣捐贈40萬新台幣贊助，更努力提攜後進，捐贈製冰機及水療機給國中母校崙貝國中舉重隊，當得知高中母校文山高中要整修防護室時更慷慨解囊捐贈20萬元。

教練蔡溫義表示，許淑浄生性低調，為善不欲人知，文山高中舉重隊的成績一向很好，她感覺如果提升設備會對學弟妹有所幫助，故而主動贊助。

舉重選手許淑浄是台灣體育界首位雙金選手（中央社照片）