新北市首創新住民文學獎   3合一徵文開跑

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市政府文學獎即日起開始徵文，除原本的新北市文學獎及玩字時代之外，本次首創「新北市新住民文學獎」徵文活動，邀請曾經或正在新北市工作、求學、生活的新住民及子女透過文學及攝影等創作形式，記錄下「新北經驗」報名參賽，收件至7月31日止。

文化局副局長于玟表示，台灣有超過65萬新住民，其中50萬人來自新南向國家，而新北市也有超過10萬名新住民居住其中，這些人的文化與生命經驗，讓台灣文化更顯豐富多元，今年新北市首設「新北市新住民文學獎」，期待藉此增加彼此多元文化交流，互相學習及融合。

報導指出，燦爛時光東南亞主題書店老闆張正辦理「移民移工文學獎」已有5年之久。他表示，去年第一名得主是位在新竹工作的菲律賓籍移工，他將在菲律賓搭公車的經驗融入短篇小說之中，取名塞車-在菲律賓生活的乘客們，輕快的語調參雜對國家制度的感歎，及普通市民面對的日常生活等。

張正談到得獎者時，說他每天帶著紙筆上班，一有靈感就寫下來，他們在菲律賓家鄉可能難找工作，不得不來台求生，但只要給他們一個創作舞台，就能發光發熱。

本屆新住民文學獎總獎金上看28.5萬元，分為「散文組（中文）」、「散文組（非中文）」及「影像短文組」，今年文化局也推出「線上報名投稿」便民服務，歡迎新住民、新二代與移工朋友踴躍報名。

文化局邀請曾經或正在新北市工作、求學、生活的新住民及子女透過文學及攝影等創作形式，記錄下「新北經驗」報名參賽。（新北市文化局提供）