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談蔡英文改革　陳菊盼與地方「接地氣」

總統府秘書長陳菊上任即將滿一個月，17日在臺東與媒體茶敘

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/05/18 10:43

總統府秘書長陳菊17日與媒體茶敘 (來源 中央社)

（臺灣英文新聞／政治組　綜合報導）總統府秘書長陳菊週四（17）表示，希望總統蔡英文在推行各項改革時，也能與地方「接地氣」，傾聽人民的聲音，並和民眾有更多接觸。

陳菊週四上午與總統蔡英文赴綠島為國家人權博物館揭牌後，下午便轉往臺東縣繼續產業參訪行程，並與媒體茶敘。

陳菊提及，她擔任秘書長，就是希望讓蔡總統有更多機會與地方接地氣，「讓總統能夠聽到地方人民的聲音、跟民眾有更多接觸。」

陳菊接著指出，她也經常鼓勵蔡總統「面對支持者、走入支持者」，除了讓民眾了解改革的重要及艱困性，也能讓總統感受到支持者的鼓勵，因而更加有改革的力量與勇氣。

陳菊也提到稍早的國家人權博物館揭牌儀式，她表示，看到蔡總統在這個許多政治菁英曾經受苦、曾經流淚的地方舉行揭牌，並宣布臺灣要努力向前走，令她「相當感動」。

陳菊也表示，臺灣在經過這麼多年之後，才成就了今日對自由、民主，以及人權價值的維護，「讓任何的歷史悲劇，不可能再重頭、不允許再重演，這是我們執政的意義，也是我們的價值」。

最後，陳菊指出，擔任秘書長與她過去城市治理的經驗截然不同，必須要輔佐總統主管國家安全、外交國防、民生經濟等外部與內政議題，雖然入總統府工作不到一個月，但已「感受到這是一個非常嚴肅的工作。」
陳菊
蔡英文

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