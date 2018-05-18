專訪台北市副市長林欽榮   致力打造台北成為智慧與宜居城市

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台北市自2015年以來致力打造智慧城市，對智慧城市的具體投入，是市政推動的優先考量。台北副市長林欽榮指出，台北市願意成為智慧城市的試煉場域，成為民間與政府溝通政策的平台，銜接每個局處的政策與意見，跟資訊與通訊科技(ICT)產業結合，期許成為台灣其他城市觀摩的標竿，跟世界接軌。

台北市副市長林欽榮5月4日在接受台灣英文新聞專訪時表示，台北市在發展智慧城市部分佔有極大優勢，無線設施供應系統完善，不僅提升公共治理效率，也讓產業界因智慧城市的發展而有更多機會，進而幫助資訊與通訊科技(ICT)產業結構性的輸出。

林欽榮副市長指出，目前市政府正從5個面向著手打造台北市成為「宜居城市」，包括智慧公共住宅、智慧交通、智慧醫療、智慧教育、智慧支付，其中智慧公宅與智慧交通已逐步實現，展現打造台北智慧城市的決心。

截止2018年底，台北市政府已發包1萬2700戶智慧公宅，包括土地價格，總投資上看900億台幣，其中智慧化設施經費27億元，包括太陽能板、智慧電網、U-Car、智慧老人健康宅等。藉由打造智慧公宅，實現人人可租用的智慧社區，藉由提供公宅，翻轉思維：讓租賃房屋成為新的常態，進而紓解年輕人房貸壓力。

智慧公宅除了居住功能外，也將彌補起周邊地方所不足的設施，提供遠端醫療與遠距照護、托嬰中心、也提供新世代年輕人所需的智慧圖書館。在建築結構與再生電能上，若有災難發生，智慧公宅也將成為地區救援站，支援至少4個小時的電力。

台北市結合科技與公宅，政府可用較少的投資，讓資訊與通訊科技(ICT)產業連接公共服務，擴大管理效率，也由於客製化設計，服務端依需求不斷改善。

林副市長強調，每個智慧公宅都是個新生的機會，不是貧窮的代表，居民身處智慧環境，透過體驗將貢獻更多發明想法，創造雙贏局面。

台北市有30年公車專用道經驗，2017年8月AI系統無人駕駛車首次於信義區公車專用道試跑。為進一步測試，今年3月13日台北市政府宣佈啟用士林科技園區的「無人車測試場」，十公頃園區內比照台北市一般道路設計，將提供廠商及研究團隊進行圖資繪製，及車輛、訊號穩定度測試，而AI無人駕駛車內70%零件由台灣生產，代表台灣在發展無人車領域相當有潛力。

林副市長更透露，未來5至6年內無人車比例將會快速成長，是未來AI人工智慧重要的發展趨勢。