歐洲商會給建言 蔡英文：希望鼓勵多一點

總統蔡英文今天出席歐洲商會2018歐洲日晚宴，歐商肯定政府施政，也給了不少建言。蔡英文笑說，希望下回出席時，抱怨少點、鼓勵多一點。

歐洲在台商務協會（ECCT）以「三十而立－歐台關係卓越30年」為主題，今天舉辦「2018歐洲日」年度晚宴，出席貴賓包含總統蔡英文、歐洲經貿辦事處（EETO）處長馬澤璉、政府部會首長、歐洲與台灣企業領袖共700多位。

歐洲商會理事長何可申演講時，雖肯定台灣五加二創新產業政策，但也提醒，政府的法治規範，還是存在一些與國際慣例相背離的作法，這對於在台灣營運的本國與外籍企業都相當不利。

何可申舉例，許多產業的發照限制及部分金融法令規定，已阻礙外人在台投資；此外，他也再次呼籲，台灣與歐盟應該加速進行雙邊投資協定的協商，有助於解決現有的雙邊貿易與投資障礙，對於雙邊經濟成長與創造就業都有幫助。

蔡英文演講時，強調政府正努力讓在台灣做生意變得更容易，為了招聘和聘用外國專業人士，已放寬有關簽證、居留、家屬、保險、租稅和退休金的規定，並推出就業金卡（Employment Gold Card），讓國際人才享有更大的工作彈性。

蔡英文也說，稅法改革降低了企業營運成本，並簡化個人和投資者的稅率；為吸引更多的外資，將再放寬公司法的規定及投資限制，這些都是政府此刻正努力的事情。

蔡英文並回應歐洲商會的呼籲，強調台灣政府會持續與歐盟洽商雙邊投資協定，「我過去已清楚表明立場，我們政府完全支持這項有助於台歐投資者、企業及消費者的協定。」

最後，蔡英文打趣說，希望明年出席歐洲日晚宴時，抱怨可以少一點、鼓勵的話可以多一點。