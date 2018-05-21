粽飄香 慶端午 各大飯店精選粽款即日起開放預購【下】

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合整理）一年一度的端午佳節即將來臨，今年各家飯店不約而同推出多種創意新風味的粽款，打造端午粽全新吃法，不論是送禮或是自用倆相宜，快來看看各大飯店主廚們的創新風味吧！

板橋凱撒大飯店 凱撒粽飄香 佳節禮盒。

板橋凱撒大飯店於5/14~6/18期間推出「凱撒粽飄香」佳節禮盒，每組NT$980、內含6款每顆約170公克經典創新融合的各式鹹甜粽，包括：凱撒鮮鮑粽、經典狀元粽、野米干貝粽、古早味肉粽、紫米桂圓粽(甜)和養生五穀粽。由中餐行政主廚郭泰王與廚師團隊發揮精湛廚藝及巧思，將每款粽子調配各自獨特風味與特色，唇齒留香的口感、料豐味鮮的美饌粽，將是送禮自用最體面的端午佳節賀禮。

大倉久和端午粽子-西米香甜粽。

大倉久和大飯店推出華麗端午禮袋，除了經典的「港式裹蒸粽」之外，還有鮑魚、干貝、大蝦仁等澎湃內餡的「海味一品粽」，以及由泰式甜品發想的「西米香甜粽」等粽子，兼顧傳統與創意。即日起至5月30日預購端午禮袋，還可享有九折早鳥優惠。

神旺大飯店茶香綠豆流沙粽。

台北神旺大飯店「潮品集」，4月21日起至5月30日(2017年)，推出多款美味粽品，分別為：饕客最愛、連年暢銷的經典款「潮州香粽」；精選潮品集名菜入餡的「風沙梅膏肉排粽」；融入台灣在地鐵觀音茶香與獨特流沙口感的「茶香綠豆流沙粽」；及可供四人分享，豪華裹入鮑魚、刺參、花膠、干貝、松茸等山珍海味的「松茸極品四寶粽」。每顆定價NT$178起、6入盒裝每組優惠價NT$968起，5月19日前預購滿額可享早鳥優惠；另可用優惠價加購鮮香微辣的自製XO醬禮盒；單瓶裝特惠價NT$560(原價NT$700)，雙瓶裝特惠價NT$1,080 (原價NT$1400)，每組粽禮限購一禮盒。

台北花園大酒店 心意隆粽獻端陽。

台北花園大酒店自2018/05/07~2018/06/18於端午佳節推出四款融合創意、異國、健康..等葷素皆有的精緻珍粽，包括：醇香創意粵式「金沙排骨珍粽」、異國風味南洋風情「蝶豆花馬來粽」、素食取向健康加倍的「紅藜北菇素粽」，以及甜而不膩的「金瓜紫米甜粽」，單顆售價NT$88~NT$188，另有「花園玉粽禮盒」NT$888，四種口味共八入，並附贈實用精美保冷提袋，送禮自用都矜貴華麗，盡顯大方實惠。

美麗信花園酒店紅麴酸菜豬腳粽。

美麗信花園酒店即日起至6月18日(一)推出【粽情端午˙粽粽有禮】御品端午禮盒，不同於以往的南北粽風味，將中式花雕雞與西式德國豬腳結合，品嚐那香嫩Q彈的多重口感及多層次繁馥香氣。

本次限量200組的「御品端午禮盒」每盒售價NT$888；內含干貝花雕雞粽2入、花雕雞酒1小瓶、紅麴酸菜豬腳粽2入，購買限量禮盒組，還加贈環保兼時尚的精美保冰提袋一只；「單顆禮粽」紅麴酸菜豬腳粽每顆NT$250、干貝花雕雞粽每顆NT$280，5月24日前預購「御品端午禮盒」可享早鳥優惠，每組只要NT$799；訂購50組以上更享88折大宗優惠，提供給您更貼心的多元化選擇！

宜蘭威斯汀2018 端粽禮袋。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店首度推出「精選海陸端粽禮袋」，由行政主廚藍少宏以宜蘭在地傳統手藝，精選特色養生健康食材，以純手工製作每一口都品嚐得到主廚團隊的用心。宜蘭力麗威斯汀度假酒店2018「精選海陸端粽禮袋」：內含「XO醬海鮮粽」兩入與「紫地瓜養生粽」六入，每組共八入。6月5日前訂購早鳥優惠，每組NT$980(原價NT$1280)。