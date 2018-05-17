台灣新創畢士大生技獲得Startup Thailand 2018冠軍

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）「亞洲·矽谷」攜手「經濟部中小企業處」，共同帶領台灣新創團隊赴東方矽谷—泰國參加「Startup Thailand 2018」新創展會，我國畢士大生技(Bethesda Scientific Corp.)以及盾心科技(Umbo Computer Vision)代表台灣參加Startup Thailand國際創業競賽，雙雙得獎。

由於泰國政府推動的Startup Thailand辦理成果豐碩，今年特別將活動定位為東南亞最大的駭客松，並以商機無限為主題，我國畢士大生技(Bethesda Scientific Corp.)以及盾心科技(Umbo Computer Vision)代表台灣參加Startup Thailand國際創業競賽，雙雙得獎，其中畢士大生技榮獲國際新創競賽冠軍殊榮並贏得五萬元泰銖獎金，盾心科技亦同時獲得優勝獎。

瞄準泰國廣大農村，畢士大生技致力於農業生技領域，開發一款安全天然的緩釋農藥，解決福壽螺吃掉水稻幼苗帶來的農業問題，可以使水稻增產20%，對於80%為農業人口的泰國來說，可大幅提升農村總生產力，並為社會作出貢獻，也盼透過食物鏈源頭有效協助掌控食物安全，提供無公害環境友善之農業資材。

另外，看準智慧安控市場發展潛力，盾心科技(Umbo Computer Vision)以AI安控即時影像辨識技術發展獲得裁判關注，成立於2014年的盾心科技為一家提供儲存平台、韌體、軟體智慧分析服務及攝影機產品等一條龍服務的AI安控廠商，透過AI安控即時影像辨識技術，加速系統的影像學習能力，讓安控攝影機提供更精密偵測並具警示危險侵入的功能，展現AI改變日常生活的能力，目前已擁有多項美國/台灣專利。

亞洲‧矽谷執行中心與經濟部中小企業處共同帶領8個新創團隊參與本次展會，在國立交通大學產業加速器暨專利開發策略中心及台灣經濟研究院共同協力推動下成立台灣館，並與駐泰代表童振源大使會面，由童代表向台商展示台灣新創活力。

本次「Startup Thailand 2018」所舉辦之國際創業競賽共有11國共20個團隊參與，評審由7個國家共同組成，我國新創團隊在眾多國家競爭中脫穎而出，堪稱台灣之光， 今年度Startup Thailand 展也會從5月17日至20日於泰國曼谷詩麗吉王后國家會議中心舉辦。