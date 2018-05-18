〈時評〉施政滿意度不等於選舉投票

蔡英文總統就職滿兩周年，施政滿意度的民調紛紛出爐，結果不滿意度創下新高，不過，這代表多數民眾對民進黨政府有期待，蔡總統應該以此為動力，持續帶領台灣展開各項改革，並推動經濟成長。



根據民進黨中央民調，蔡總統施政滿意度為41.7%，不滿意度為48.4%；聯合報的最新民調則是29%受訪者滿意蔡總統表現，56%表示不滿意，比去年多了6個百分點；TVBS的數字方面，蔡總統滿意度26%，較就職周年低2個百分點，不滿意度升至60%的新高。



根據以往研究報告顯示，新總統上任後，通常在前半年會有蜜月期，一來是民眾對新總統有期待，二來是認為新手上路，應該給予磨合期，只是時間一拉長，隨著上任時間愈久，滿意度就會跟著下滑。



施政滿意度會下滑的主要原因，是因為民眾的期待落空，包括推出的政策不理想，或是政策的執行效果不彰，都會讓民眾產生負面評價。



例如，民進黨政府上台後，極力推動年金改革，包括軍公教等被改革的對象，不滿自己的退休福利縮水，不滿意這項政策；另方面，一般民眾可能覺得政府年金改革的幅度太小、步伐太慢，同樣對政府表達不滿意。其結果是，這兩種人加起來之後，政府施政滿意度數字自然不會太好看。



同樣地，兩岸關係方面，部分人士認為現況沒有改善，自然怪罪於民進黨政府，但像是深綠的人，不滿意蔡總統仍然堅持維持現狀，沒有進一步往台獨方向靠攏，一樣會對民進黨政府表達不滿。



儘管如此，通常總統在第一任的民調下滑，但在爭取第二任的選戰時，又往往能順利獲得連任，因此，施政滿意度的高低，不會全部將換為選票，因為前者是對一個人評價的調查，後者則是人比人的對決，情勢大不同。



雖然施政滿意度的數字，對於正式選舉的意義不大，卻是執政黨施政的一個警惕，也是人民對政府的一種期許，包括蔡總統在內的民進黨政府，都要戰戰兢兢，以回應社會各界的心聲。

（作者李平華，資深媒體人）