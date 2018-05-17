大學個人申請入學放榜 新北市社區高中表現優異

107學年度大學個人申請入學於今 (17) 日放榜，新北市公私立高中職今年報名人數9,317人，錄取5,537人，總錄取人數比去年增加102人。其中，市立高中職錄取國立大學總人數比去年增加38人，市立板橋高中及中和高中錄取國立大學總人數突破百人，市立板橋高中更是比去年增加58人!另本市共計有993人錄取國立大學(市立788人，私立205人)，比去年錄取人數多增加12人，其中錄取臺灣大學計22人、清華大學計40人、交通大學計20人、政治大學計35人、成功大學計25人、臺灣師範大學計60人、中央大學計32人、中興大學35人、中正大學計34人、中山大學計23人，成績優異。

板橋高中為本市學校中錄取臺灣大學人數最多的學校，共計9人，總共錄取國立大學的人數為172人，佔全體錄取比例的62%。全體錄取總人數為277人，佔總報名人數的53%，成績大放異彩。其中共錄取五間美術相關科系，並名列四間榜首的王心妍同學，高中時選擇板橋高中，放棄就讀美術班，除了學科成績不錯外，她也希望生活圈能夠更多元以增加人文底蘊並多一些人文素養。在父母的支持下，心妍選擇臺北藝術大學美術系就讀，因為北藝大走當代藝術風格，與她奔放及強烈的特質較契合，未來她希望能夠繼續攻讀碩士乃至於博士，往大學教職方向前進。心妍追求夢想的路相當辛苦，必須要兼顧學校課業以及術科學習，常常廢寢忘食，所幸學校老師都很支持她也提供她相當多元的學習資源，讓她能夠激發想法，發揮創意。

另外該校錄取臺灣大學護理系的楊忠霖同學，一、二年級的時候成績普通，因為他認為高中期間應該要多方嘗試，也要有社團經驗。在高二下學期深入學習生物這一門課後，發現自己對於生物課程產生極大的興趣，此外，他也喜歡與人互動，因此在高二下學期便立定志向，選擇醫藥衛生學群。

永平高中今年整體錄取率八成以上，其中雙胞胎羅尹妙及羅章銘同學，雙雙錄取臺大！羅尹妙同學錄取臺灣大學物理治療學系，而雙胞胎弟弟羅章銘則即將就讀同校醫學檢驗暨生物技術學系。兩人同樣是數理實驗班的學生，國中時即就讀永平高中，都喜歡體育、熱衷參加社團，也擔任學校學務處志工，五育均衡學習。因為喜歡永平的學習氛圍，感受到老師教學的認真與關懷，加上又是熟悉的校園環境，一家三姊弟皆是永平國中部畢業後再就選擇讀高中部，實為在地就學優秀的典範。

兩姊弟皆參與馬來西亞姊妹校的志工服務活動，開展了國際視野，也領悟到社會上還許多需要協助的族群。活潑外向的尹妙除了參加志工活動，同時也是生命關懷社社長，他們曾以流浪動物為關懷主題，運用校內藝術方舟的空間，宣傳動物保育、辦理關懷流浪動物相關活動，在校內引起廣大的迴響，吸引媒體報導。而略顯害羞的章銘，對英文相當有興趣，在多益測驗中榮獲「多益測驗金色證書」，平時熱愛打籃球的他，一直維持穩定的生活作息與學習步調。兩個人都認為上課認真，每天複習與預習，是自己學習的不二法門。其家人始終對永平高中有著無比的信心，認為永平高中辦學有特色，過往的表現也不凡，放心的將孩子都交給永平，全力支持學校的辦學。一知道錄取消息，雙胞胎姐弟很開心討論起大學的美景，尹妙想要多多修習通識課程，而章銘則是已經開始打聽大學課程，相信兩人的亮麗未來，才正要展開。

北大高中第二屆畢業生於申請入學再傳佳績，創校以來第一位錄取醫學系，就讀數理實驗班的洪子晴同學，錄取臺北醫學大學醫學系(公費生)，畢業於新北市三峽國中，以會考5A++成績進入北大高中，從高一開始對自然領域課程的多元探索，提升子晴對於科學探究興趣，高中時擔任科學週活動總召與參與模擬聯合國課程，更培養她喜歡與人接觸與解決每一個人的需求。透過多元課程與輔導課程的探索高三確認志向為「為人服務」的「醫學系」。以學測成績73級分努力嘗試選填北醫醫學系(公費生)，透過學校「PBL訓練課程」、「模擬面試」與師長同學之間互相練習與鼓勵下，如願達成為人服務的志願，也希望在未來的學習與付出的過程能幫助到更多的人。

海山高中本次個人申請入學共有137人錄取，佔應屆畢業生40%以上，當中有超過30位同學錄取國內知名頂尖、國立大學。錄取國立大學比例為36%，較去年32%成長了4%，表現亮眼。特別值得一提，該校陳懷沁同學自國中以來，受到新北市溫馨助學圓夢基金計畫長達六年的支助與照顧，今年透過政治大學政星組的申請入學管道，錄取政治大學社會學系。

陳同學為單親家庭，母親獨自撫養兩位小孩，但她不畏家中經濟資源較為匱乏，積極透過各種管道尋求增進學習資源的機會，新北市助學圓夢基金成為了最大的支柱，也讓自己的學習與生活無後顧之憂，開啟了更多學習的可能性。升高中時，為了降低家中的開銷，並縮短自己的就學通勤時間，當時以4A1B的成績以就近入學就讀海山高中。三年來，每天只花十多分鐘的時間就能到校，下課後陳同學獲得比別人更多的時間來參加海山的模擬聯合國社團、演辯社，增進了自己邏輯思辨、外語溝通與團隊合作的能力。這些學習的成果，都是每天時間一點一滴所累積而來的。

未來，陳同學想擔任駐外國的公職，因為自己多年來受到新北市政府的照顧，希望自己能夠回饋公家、服務社會人民。陳同學分享著自己多年來的學習精神:「有機會就去闖、去做，即便目標不一定如自己所願，但學習歷程往往是最關鍵且獲益良多的。」

海山高中古秀菊校長表示:「海山高中積極培養孩子的品德並具有卓越的升學表現，新北市政府教育局透過各式管道給予學校與孩子資源，讓新北市的高中均具特色，也讓孩子更安心、放心的朝自己的目標勇敢邁進。」

私立南山高中為本市私立學校中錄取臺灣大學人數最多的學校，共計8人。其中蔡沛勳同學，高中三年參加過許多數學競賽，包括每年都有的TRML、至馬來西亞參加WMI比賽、也在學校老師的指導下獲得學科能力競賽新北第四的成績，此外和同學參加遠哲科學趣味競賽、智慧鐵人等，都讓他的高中生活留下許多美好的回憶，本次大學個人申請入學順利錄取臺灣大學資訊工程學系。另一位牛彥淳同學，在一路自南山直升的學習歷程中，堅持參加各種比賽與培訓，在免修課堂也接受學校安排的個別訓練，讓其在各項競賽中得心應手。牛同學參加了每年舉辦的TRML數學競賽均有獲獎，在104年新北市數學能力競賽中獲得佳作，在同一年也錄取了清華大學化學人才培育計劃，立定其在化學的志向，之後又參加了GMC數學營與奧林匹亞數學營，在高三時於106年新北市化學科能力競賽獲得第一名，並獲得國賽資格，他表示會一直朝著自己的目標前進，感謝一路走來所有陪伴的所有師長與朋友，讓其本次大學個人申請入學能夠順利錄取臺灣大學化學系。

私立格致高中李亦瑄同學，經過三年的努力，順利錄取陽明大學藥學系，這三年學習有成，最大的功臣是良性競爭的同儕壓力及讀書環境，格致也培育李同學參賽能力，曾在「外交小尖兵」入選優勝，也因為有良好的讀書氛圍與朋友們一起努力，雖然高三這年真的很辛苦但最後得到最佳的結果，回憶起來都是值得的。另一位曾珮瑄同學，高一升高二因爲成績的落差而感到畏懼，但靠著自身的努力而追上同學的腳步。其曾對未來感到徬徨，多次改變自己的志向，一開始想要讀警大鑑識科，後來想唸藥學系也順利錄取嘉南藥學系，最後立下決心要唸材料系，最後如願以償的上了中興材料科學與工程學系。最後一位林逸峰同學表示，學習要有成效，目標要明確，讀書風氣與環境是助攻，其在格致中學接受嚴格的教育，參與機器人課程幫我打開視野，高中三年有成，最終錄取其第一志願成功大學土木工程學系！

新北市自101年開始推動「高中高職旗艦計畫」，已透過24億的經費挹注，已輔導多數高中職學校提出多項創新方案並獲致相當成效，在高中部分，係鼓勵學校發展主題式特色課程，並精進教師教學以激勵教師創造績效，同時持續打造優質教育環境。另在高職部分，則依產業需求設置特色群科以建立指標性高職，聯結技職教育和產業發展以落實產學訓三合一機制。由此可見，「新北市高中高職旗艦計畫」對於提升本市高中高職辦學品質與教學特色，成效卓著，本市未來亦將以「人才培力」為主軸，辦理「新北市第二期高中高職旗艦計畫」，培育新北學子終生受用的能力。另從今年各校繁星推薦及大學個人申請成果大幅進步，足見成效卓著。

此外，為獎勵本市優秀學生就近入學，教育局訂有「新北市立高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」，以鼓勵在地就學作為獎學金發放之最高原則，希望透過高額獎勵金，提升本市優秀學生選擇在地就學比例。

教育局提醒，本次未錄取的學生可參加107年7月1日至7月3日辦理之大學指定科目考試，報名作業自107年5月8日起至5月24日辦理完成。教育局呼籲還要參加指定科目考試的考生，把握報名時間，並祝福所有的學子都能順利進入心目中之理想大學。