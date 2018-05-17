2018富邦仰德長春日巡賽  台灣高球史上首場日巡賽

台灣高球史上首場日巡賽「2018富邦仰德長春日巡賽」， 總獎金高達4千萬日幣(約為台幣1,098萬)，將於5/18~ 5/20於林口高爾夫球場開打。 本場賽事是富邦金控與仰德集團首度攜手共同主辦， 不僅是台灣高球界有史以來首場台、日雙認證的賽事， 也是日本長春巡迴賽首度移師海外舉辦， 充分顯現出台日長久以來在高爾夫運動上密切友好關係。

「2018富邦仰德長春日巡賽」 由富邦金控與仰德集團共同冠名贊助主辦， 日本職業高爾夫協會指導，台灣長春職業高爾夫協會執行，總計有8 4位台日選手參賽(78位職業選手及6位業餘選手)，包括42位 日巡長春選手與34位台巡長春選手；其中日巡年度獎金排名前10 位選手就有9位來台，賽事精彩可期！冠軍獎金為720萬日圓（ 約合台幣197.6萬元），且若是台灣選手奪冠，將可直接取得2 019年度日巡長春賽參賽資格。

富邦集團董事長蔡明忠表示， 故總裁蔡萬才先生一生熱愛高爾夫運動， 對於推廣台灣高球不遺餘力，因此富邦集團早在16年前就開始贊助 長春公開賽，多年來亦持續舉辦大型高球賽事， 並致力於傳承及培育年輕的高爾夫種子， 可說是國內最支持高爾夫球的企業之一。其中，「富邦長春公開賽」 十多年來，已經成為亞洲年度高球盛事，在2011-2013年間 ，亦曾提升至歐巡等級，是當時亞洲最高等級長春賽事。

蔡明忠指出，今年為帶給台灣高球迷更精彩的賽事， 富邦金控與仰德集團首度攜手合作， 將賽事升級為日本長春巡迴賽的正式賽程，共同主辦「 富邦仰德長春日巡賽」，這是台灣高球界有史以來首場台、 日雙認證的賽事，意義非凡！仰德集團也是國內高球運動重要推手， 無論是「仰德台日友好盃」或「仰德長春公開賽」， 都可見台灣與國際長春高球選手精彩過招。富邦期待透過「 富邦仰德長春日巡賽」舉辦，能讓國內高球與國際接軌， 並促成選手世代交流，傳承高球寶貴經驗， 並提供給台灣的選手更大的舞台揮灑，讓全世界看到台灣。

仰德集團董事長許育瑞表示， 仰德集團已故創辦人許金德先生生平致力於推廣高爾夫活動， 並與日本高球界有深厚的情誼，長年舉辦致力於雙方之交流。因此， 仰德集團長期持續贊助及主辦各層級職業與業餘高球賽， 包括長春公開賽、台日女子高爾夫球賽，並自2015至2017年 增辦仰德台日友好盃賽，重新開啟台日長春職業選手的交流， 成果豐碩。

許育瑞指出， 幾年前透過蔡明忠董事長介紹認識了日本職業高爾夫協會長倉本昌弘 ，成為舉辦「仰德台日友好盃」的契機。 本次仰德集團很高興能和富邦集團合作促成「富邦仰德長春日巡賽」 ，期許這場賽事升級為日本巡迴賽後， 除了增加台灣長春選手與日巡選手切磋球技的機會外， 也希望提高社會大眾關注度，提昇台日間的友好關係。 同時本次賽事也提供了6個外卡給台日兩地優秀的青少年菁英球員( 日本1名、台灣5名)，希望藉此磨練青少年球員比賽經驗與膽識， 也讓這些優秀的長春選手累積多年的經驗繼續傳承， 期許未來有更多新生代選手嶄露頭角。

今天在林口球場舉行賽前記者會與職業業餘配對賽，配對賽有32位 中外長春職業選手與近百位社會業餘人士同場分組競技， 採新史克蘭波賽制。

上午的記者會中，富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦集團連續16年 贊助長春賽， 首次與仰德集團將賽事水準提升至長春日巡賽高規格等級， 對兩大集團都具非凡意義，不但提升國內高球水準， 也傳承中外高手的技術與球風， 並希望選手們能在此賽再創個人佳績。

國賓飯店總經理李元琦指出，這是國內年度最大的一場高球盛事， 仰德與富邦兩大集團均長期推展支持台灣高球運動， 並舉辦各項高球比賽，無非希望能讓台灣的賽事與國際接軌， 因此在相同理念下，合辦首次在海外舉辦的日巡長春賽， 期盼能學習各國長春選手的風範，並希望台灣選手能發揮主場優勢， 爭取佳績。

明天（18日）的首回合，選手分別同時自第一洞與第十洞出發， 第一組於上午8點出發，最後一組於上午10:10出發，預計14 :30結束。

此次比賽台日長春選手精銳盡出，日本由62歲的日本職業高協理事 長倉本昌弘（Masahiro Kuramoto）領軍，倉本在日巡賽中保有30冠的紀錄；另外 56歲的井戶木鴻樹（Kohki Idoki）曾在2013年勇奪美國長春PGA錦標賽冠軍（US Senior PGA Championship）， 他去年日本長春巡迴賽獎金排名第六；2015 年日本長春巡迴賽獎金王62歲的室田淳（Kiyoshi Murota），在日巡賽曾擁有六勝戰績， 去年在長春榜高居第三位；還有去年拿下兩勝的52歲米山剛（Ts uyoshi Yoneyama），獎金榜排名第二，都是日本頂尖長春好手。

而泰國51歲的馬克森（Prayad Marksaeg）則連續兩年2016與2017年奪下日本長春 巡迴賽年度獎金王，擁有日巡PGA六勝與日巡長春賽八勝的輝煌戰 績，此次也是奪冠熱門人物。另外， 還有在日本高球界極負盛名的如渡邊司丶飯合肇丶崎山武志、 清水洋一丶久保勝美丶秋葉直一等， 也都是在日巡及日本長春巡迴賽歷練30年以上的戰將，其中55歲 崎山武志自50歲轉入長春賽後，已有七勝的輝煌戰果，2015及 2016連續兩年都居長春獎金排行第二，去年排名第十一， 是個不可忽視的實力戰將。

台灣好手除了在美國冠巡賽闖盪七年丶去年在日巡賽第一年就拿下一 勝， 獎金排名第十四的盧建順丶及排名第十八位的呂文德與排名第廿四丶 擁有一勝的汪德昌三位日巡長春選手，還有日巡半卡資格的徐國雄， 四位目前旅日的長春名將都將參賽。

還有台灣昔日旅日選手林根基(52歲)， 擁有亞巡賽五勝及日巡賽三冠的成績，本次也將參賽。另外， 主辦單位推荐的國寶級選手謝敏男也將披掛上陣， 擔任精神指標人物，以及有「泰國高球教父」 之稱的文洙藍吉也在推荐參賽名單； 還有在日巡賽擁有六勝的名將陳志忠丶九勝的陳志明與現任PGA理 事長謝錦昇丶前PGA理事長葉彰廷也都將參加盛會。

「2018富邦仰德長春日巡賽」將於5月18日至5月20日在林 口高爾夫球場熱力引爆，現場免費入場，歡迎球迷踴躍到場觀賽， 觀賞長春名將們打球英姿。另外， 無法到場的球迷也歡迎透過博斯電視台於賽事期間(5/18~5/ 20)每天晚間22:00~23:00觀賞當日賽事精彩剪輯；W in TV則將於5/19~5/21每天下午15:00~16:00重 播前一日賽事精彩剪輯。更多賽事詳情請上官網：https:// www.fubon.com/fbgolf/2018/tw/ tw_home.html 查詢。