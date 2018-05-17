人權館綠島揭牌　鄭麗君：讓監獄之島變人權之島

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綠島採訪報導）文化部長鄭麗君今（17）日在國家人權博物館揭牌典禮中表示，要將綠島從過去「監獄之島」轉變為「人權之島」。

國家人權博物館週四上午在白色恐怖綠島紀念園區正式揭牌，除了總統蔡英文、總統府秘書長陳菊等人出席之外，也邀請了將近80位戒嚴時期的政治受難者及家屬到場，一同見證過去的「新生訓導處」與「國防部綠島感訓監獄」（綠洲山莊）轉型成為國家級人權博物館的一刻。

鄭麗君表示，去（2017）年底國家人權博物館組織法三讀通過，使得國家人權博物館得以在威權統治時期的不義遺址上成立，並「以國家高度」來推動轉型正義的工作，這不僅展現國家有反省歷史的勇氣，也希望下一代能藉由人權館的典藏了解白色恐怖的歷史，「並知道臺灣的民主之路走來如此艱辛，得來並不易。」

總統蔡英文稍後也同樣提及，人權館作為亞洲第一個以不義遺址作為主軸的人權博物館，不僅彰顯了臺灣是一個勇於反省歷史的國家，也能透過與世界分享臺灣民主和人權發展的經驗「用人權來做外交」。

強調「轉型正義不只是法律、政治的工程，更是臺灣社會必須互相對話、共同學習的文化反省運動」，鄭麗君也表示，未來人權館除了逐步修復綠島及景美的園區，也將串聯全臺所有的不義遺址，建立人權教育的網路。

鄭麗君指出，人權館也會和促進轉型正義委員會合作，成立典藏研究及檔案中心，持續進行政治檔案整理和開放的工作，並進一步「協助促轉會開啟加害體系研究，改變臺灣過去只有受害者沒有加害者的歷史敘事。」

提及人權館的成立，是來自過去不分統獨、左右、族群的政治受難者的努力，鄭麗君最後表示，政府將追隨過去為臺灣的民主運動努力人士的腳步，繼續往民主深化的道路前進，「讓綠島從過去是一個監禁自由的監獄之島，可以真正成為一個追求公義、守護人權、反省歷史的人權之島。」

根據文化部，上午的揭牌儀式結束後，白色恐怖綠島紀念園區將在下午舉行一年一度的綠島藝術季，邀請綠島上的學生以及臺灣年輕的獨立樂團表演。而週五（18），過去作為軍事法庭審理政治案件的景美人權文化園區也將舉行揭牌典禮。