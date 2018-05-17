掌握血壓3C原則 遠離慢性病威脅

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今（17）日是一年一度的世界高血壓日，由於高血壓患者多數沒有不適症狀，因此國人高血壓自知率不到8成，近3成的人不知道高血壓已悄悄上身。為了避免讓沉默殺手危害國人性命，國民健康署王英偉署長提醒民眾：掌握血壓3C原則，擺脫慢性病的糾纏。

除了善用血壓站測量血壓，民眾平日也須做好血壓自我管理。

一、Check-規律測量

定期量血壓是高血壓防治的基本功。國民健康署呼籲18歲以上的民眾每年至少要量一次血壓。40歲以上民眾天天量血壓是看顧血壓的第一步，紀錄血壓數值可利用紙本或手機下載相關健康管理軟體做紀錄，可自我評估評估血壓變化情形。高血壓病人完整紀錄血壓除可幫助醫療人員瞭解血壓控制情形，也可顯示生活型態改變與高血壓藥物之控制情形，做為治療依據。

二、Change-改變習慣

不良生活習慣是造成高血壓的原因，改變飲食與生活習慣可以降低血壓，延緩藥物使用或減少藥物種類與劑量：

1.天天健康吃：掌握三少二多原則，即少調味品、低油脂、少加工食品、多蔬果、多高纖；高鹽飲食影響血壓甚鉅，建議每日鈉的攝取量少於2.4公克（相當於6公克的食鹽；1茶匙）。

2.改變生活習慣：建立良好生活習慣，包括戒菸酒、控制體重、規律運動、良好睡眠。每週150分鐘以上中等強度身體活動，養成早睡早起的習慣。血壓與生活習慣息息相關，切莫輕忽。

三、Control-控制血壓

血壓不是固定的數值，會隨著時間、情緒、季節有些許變化，量血壓最好居家進行，建議使用上臂式血壓計作為家中常備血壓計，採取每周七天早晚的血壓平均值。正常血壓是120/80mmHg，當血壓達130/85 mmHg即有偏高情形，140/90 mmHg即應就醫。血壓計應選用取得衛生福利部核發的「醫療器材許可證」字號，並注意要定期送去校正。