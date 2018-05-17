人權館綠島揭牌　蔡英文：彰顯臺灣勇於反省歷史

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綠島採訪報導）國家人權博物館今（17）日在白色恐怖綠島紀念園區舉行揭牌儀式，總統蔡英文在致詞時表示，人權館作為亞洲第一座以不義遺址作為主軸的人權博物館，彰顯了臺灣是一個勇於反省歷史的國家。

在戒嚴時期關押政治犯的綠島「新生訓導處」與「國防部綠島感訓監獄」（綠洲山莊）於2011年即轉型為綠島人權文化園區開放民眾參觀，而自《國家人權博物館組織法》在去（2017）年正式立法後，綠島人權文化園區與景美人權文化園區轉而組成國家人權博物館，期以國家級資源保存戒嚴時期白色恐怖的不義遺址，作為政府推行轉型正義工作的一環。

今日典禮有將近80位過去的政治受難者及家屬到場，一同見證曾經剝奪他們自由的空間轉變成為推動人權教育的場域，蔡總統也表示，歷經兩任政府的籌備，國家人權博物館終於正式成立，且「將會成為名副其實的國家級人權基地。」

蔡總統指出，她期許人權館充分運用升格後的資源，強化人權教育，「人權館除了要面向社會大眾，也要協助不同政府機關，在政府內部推動人權教育」，如此一來才能「確保現在以及未來的政府，不會犯下同樣的錯誤，這也是轉型正義的一環。」

強調臺灣的人權館是亞洲第一個以不義遺址作為主軸的人權博物館，蔡總統也提及，希望人權館能拓展國際交流，「用人權來做外交」，除了與世界分享臺灣民主和人權發展的經驗，也彰顯臺灣是一個勇於反省歷史的國家。

蔡總統指出，今日人權館揭牌，接下來促進轉型正義委員會也將正式掛牌運作，「受難前輩久等了，臺灣民主化超過三十年，現在政府會把握轉型正義的機會。」

今日的揭牌典禮，除了蔡總統、總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君、人權館館長陳俊宏皆出席之外，也請到了在1951年第一批遭移監綠島的政治受難者蔡焜霖，談談當時的經歷與心境。