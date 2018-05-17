粽飄香 慶端午 各大飯店精選粽款即日起開放預購【上】

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合整理）端午節為中國民間傳統的三大節之一，粽子更是端午節必備的應景伴手禮，加上又帶有「包中」的吉利寓意，因此向來是廣受歡迎的送禮選擇。距離端午節還剩下一個月的時間，民眾物色好心儀的粽子了嗎？以下就來看看各大飯店的精選粽款，不僅口味優，更別具巧思！

華泰王子大飯店 - 九華樓推出「粽意九華」二款香粽。

華泰王子大飯店 - 九華樓推出「粽意九華」二款香粽：鹹粽「XO醬烏魚子粽」和甜粽「桂圓紅豆沙粽」，即日起開放預購至2018年06月13日(三)止，「XO醬烏魚子粽」單顆售價NT$180，「桂圓紅豆沙粽」單顆NT$80，若購買原價NT$980的粽意九華保溫提袋組，內含「XO醬烏魚子粽」、「桂圓紅豆沙粽」各3顆，特惠價NT$880，並附保溫提袋一個，是送禮自用兩相宜的最佳首選。

台北國賓推出「頂級海陸粽XO醬禮盒」。

台北國賓大飯店延續推出極具道地客家風情的「國賓御品雙味粽禮盒」，包括「客家梅干黑豚肉粽」及「黑豚肉香菇粽」。以及結合中西合璧創意手法的「舒肥和牛粽」；另外，去年推出即大受好評，以及今年特別研發的「頂級海味粽」，以上兩種口味除可單獨販售，亦可搭配台北國賓粵菜廳獨家調製且遵造古法、手工製作的干貝XO醬二瓶的「頂級海陸粽XO醬禮盒」售價NT$3,800，或不含XO醬的「頂級海陸粽禮盒」售價NT$2,600，讓顧客端陽送禮盡顯尊榮。所有粽子禮盒即日起開放預購，大宗訂購另有折扣。

台北天成大飯店粽情粽藝端午節粽子。

台北天成大飯店主廚團隊精心獻藝3款風味粽，即日起至2018/6/15開放訂購，人氣口味包含：融入飯店招牌寧式東坡肉，長年熱銷的「寧式東坡肉粽」，肥嫩軟腴令人回味無窮；「乾隆佛跳牆粽」也是從經典佛跳牆的元素中靈感發想，結合上等食材打造鮮美滋味；另有「水晶芝麻甜粽」，外皮軟Q有嚼勁、內餡香濃不甜膩。3款風味粽單款售價NT$98起，「玉粽禮盒」則包含3種口味8入優惠價NT$788，於2018/5/25前訂購付款可享9折優惠。

古華傳統香菇粽禮盒。

古華花園飯店秉持社會回饋與關懷的理念，與伊甸基金會共同推出「粽飄香‧愛流傳」公益計畫，即日起至2018年6月15日前指定公益認購「古華傳統香菇粽禮盒」(每盒888元)，古華花園飯店將提撥公益銷售所得百分之十，予伊甸基金會支持「弱勢兒童服務計畫」，以實際的行動守護慢飛天使，古華花園飯店邀請有愛心的您，將支持與認同轉化為購買與分享，讓您的消費更有意義！

台北華國大飯店欖菜鮮肉粽。

台北華國大飯店延續過往傳統技法，以「純正家鄉風味粽」來引領找尋老味道的挑嘴食客，集結三款經典口味－潮汕鮮滿【欖菜鮮肉粽】、營養細緻【紫米雪蓮粽】，以及粒粒透香【特製香綠粽】，組合成團團饒香、清雅時尚的【碧艾香蒲禮盒】。每組3種口味（各2入），售價NT$790。6月1日前預訂可享早鳥9折優惠價。