台灣觀光展 首度進駐東京晴空塔廣場

（中央社記者黃名璽東京17日專電）台灣觀光展今天起到20日首度在日本東京晴空塔4樓廣場舉行，負責營運晴空塔的「東武塔晴空塔公司」社長酒見重範說，希望藉由這次觀光展，成為推動台灣觀光契機。

台灣觀光展由交通部觀光局與東武塔晴空塔公司合辦，酒見重範上午在開幕儀式致詞說，22日是東京晴空塔開幕6週年的日子，與台灣的觀光交流也邁入5週年；這次的台灣觀光展，有許多是第一次來到日本的美食或業者，可體驗到平常體驗不到的事物。

他說，希望藉由這次台灣觀光展的機會，能讓日本民眾了解台灣的美食、文化，並成為推動台灣觀光的契機。

酒見重範說，東武集團至今在許多領域與台灣合作推動觀光，晴空塔2013年時跟台北最高樓台北101締結合作關係；東武鐵道公司也跟台灣鐵路管理局締結友好協定。東武集團未來仍將藉由和台灣的觀光交流活動，讓台灣與日本的友好關係能更上一層樓。

駐日代表謝長廷出席同場合致詞說，很高興今天有許多台灣知名美食業者設攤，他剛才也去喝了咖啡、體驗氣功等，美食是旅行中令人開心的事物，也能讓大家留下美好回憶。

他說，能在晴空塔邁向6週年這個重要的日子，在4樓露天廣場舉行台灣觀光展，跟過去舉辦的台灣祭等活動都在一樓舉行相比，這次是場地最高的一次；不光是地點最高，展出內容也是「最高（中文最好之意）」。

謝長廷會後受訪時說，台灣跟東武集團有很深的關係，這次東武集團願邀請台灣廠商來設攤，替台灣宣傳，他要表達感謝之意；另一方面，台灣每年也有不少觀光客造訪晴空塔。

酒見重範說，台灣每年到日本觀光人次約400萬，但日本到台灣的觀光人次僅約一半，為回報台灣觀光客，舉辦這次的台灣觀光展，希望讓日本民眾能更加了解台灣之美，促進台灣觀光。

台灣觀光展有逾20家台灣業者設攤，包括DOMO咖啡、拉亞漢堡、一芳台灣水果茶、I LOVE豆花等、大同電鍋、紫藤廬、印花樂、美極品等。

謝長廷仔細逛每一個攤位，逛到世界咖啡冠軍吳則霖進駐親調手沖咖啡的DOMO咖啡攤位時，也親手沖泡咖啡，並跟吳則霖等人合影。

DOMO咖啡日前被日本企業Panasonic評為2018年東京必喝5大咖啡之一，DOMO集團執行長李奇嶽受訪時說，他們這次除了咖啡，也販售麵線等台灣小吃，試試水溫，看日本民眾反應如何，未來不排除在東京開設相關店面。現場的麵線用咖啡防燙雙層紙杯盛裝，頗具特色。

根據東武塔晴空塔公司提供資料，造訪晴空塔的外國觀光客中，台灣排名第3，比率約占一成，雖次於中國與美國，但2017年度較2016年度成長約一個百分點，達到10.7%，呈現年增趨勢。



台灣觀光展17日起到20日，首度在日本東京晴空塔4樓廣場舉行（中央社圖片）

台灣觀光展17日起到20日，首度在日本東京晴空塔4樓廣場舉行，駐日代表謝長廷（中拿紙杯者）逛到世界咖啡冠軍吳則霖（右4）進駐親調手沖咖啡攤位時，也親手沖泡咖啡，並跟吳則霖等人合影​（中央社圖片）