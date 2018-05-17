牠不是塑膠袋　神秘「胎盤水母」現蹤 

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）海洋學家自1960年代時就知道「胎盤水母」（Deepstaria enigmatica）的存在，然而這隻深海中最神祕的無脊椎掠食動物，外形如塑膠袋的罕見海洋生物，從食性到生長環境一直都是個謎。

網路新聞部落格《Marshable》法文版報導，美國國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmosphere Administration, NOAA）日前在位於太平洋海域的墨西哥島嶼，聖貝內迪克托島（San Benedicto Island）約1,000公尺深的海底，透過高感光度的專業攝影器材，在極暗環境下拍到這隻罕見的胎盤水母。藉由這部影片，科學家將可進一步的分析並暸解這隻沒有觸手的水母是如何掠食、進食等。

據《國家地理雜誌》（National Geographic）的報導，首次發現胎盤水母是由法國探險家Jacques Cousteau駕駛DEEPSTAR 4000潛水艇在深海中發現。

▲影片來源：NautilusLive Nov 14 - Stunning Deepstaria Enigmatica jellyfish!

由於是在極暗環境下拍攝，影片一開始多是黑畫面，待一分鐘後才能見到胎盤水母原貌，請讀者耐心等候稍候的精采畫面。