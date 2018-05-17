新版白皮書出爐前 美商會肯定蔡政府積極務實

（中央社台北17日電）台北市美國商會在即將發表2018年版「台灣白皮書」前表示，總統蔡英文政府過去一年來積極任事，商會列出的年度貿易議題中已確認有9項獲得解決，相對於去年的零項，進步顯著。

台北市美國商會（AmCham Taipei）在最新一期會刊Topic社論中指出，2017年白皮書列出的83項議題已有9項獲得解決。商會去年追蹤議題進展時，發現2016年版提出的80項建言，沒有一項被評定為「已解決」。

美國商會說，台灣政府為改善投資與經商環境展現決心，蔡英文總統去年6月指派國家發展委員會與美國商會代表定期會面討論，並與相關政府機關溝通協調，研擬務實適切的解決方案。

時任國發會副主任委員龔明鑫去年8月30日與6個經挑選的商會委員會共商白皮書優先議題，國發會副主委高仙桂去年11月29日與另外8個商會委員會開會後，今年2月26日又與3個商會委員會進行討論。

國發會主任委員陳美伶則於今年3月30日主持一場長達4小時的馬拉松會議，與會的有美國商會24個委員會及相關主管機關。今年4月還有2個商會委員會參與後續討論，還有一場會議定於本月初召開。

社論指出，去年議題回顧追蹤，在2018年版白皮書出版前還有一個月才會告一段落，屆時或許會有10個以上議題能獲得解決。