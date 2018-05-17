英國世紀婚禮將至 溫莎城堡亮點整理

英王室哈利梅根婚禮專題（中央社英國溫莎17日綜合外電報導）萬眾矚目的英國世紀婚禮19日登場，哈利王子屆時將在全球的見證之下，和未婚妻梅根馬克爾在溫莎城堡互許終身。

這場婚禮雖被冠以「世紀」，但仍是場由英國王室埋單的私人典禮，並非國家活動，因此迄今為止，只有少數細節對外公布。以下是美國有線電視新聞網（CNN）為這場盛事整理的現場亮點。

●婚禮場地

哈利王子（Prince Harry）和梅根馬克爾（Meghan Markle）19日將在溫莎城堡（Windsor Castle）的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）完成人生大事。

溫莎城堡位於倫敦市中心以西約32公里，是目前全世界仍有人居住的城堡中規模最大、也是歷史最悠久的一座。溫莎城堡也是英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的官邸，她多在這裡渡過週末。聖喬治禮拜堂約可容納800人。

●婚禮流程

​哈利和梅根馬克爾將在19日中午（台北時間晚上7時）進行交換婚誓的儀式，婚禮時間預計為一小時。

1200名民間代表將是出席婚禮的首批賓客，他們預計於上午9時抵達現場，參加溫莎城堡的慶祝活動。

婚禮主客將於上午9時30分至11時之間抵達，他們將搭乘巴士至圓塔（Round Tower），而後再步行前往聖喬治禮拜堂的南門（South Door）。

最後，王室成員將於上午11時20分，以步行或乘車的方式抵達加利利門廊（Galilee Porch），再進入聖喬治禮拜堂。肯辛頓宮表示，威廉王子（Prince William）和哈利將一同步行前往聖喬治禮拜堂，並在西階（West Steps）迎接200名慈善機構代表。

●結婚儀式

​哈利和梅根馬克爾交換結婚誓言的儀式，將由英國國教會精神領袖、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）主持，溫莎教長康納（David Conner）則負責主婚。

另值得注意的是，19歲的大提琴家梅森（Sheku Kanneh-Mason）將在婚禮上演奏，他才華洋溢，是首位獲得英國廣播公司年度青年音樂家獎（BBC Young Musician of the Year Award）的非裔音樂家。

梅根馬克爾最後的單身夜將在一處秘密地點的飯店渡過。她19日上午將與母親驅車至溫莎城堡。結婚儀式將於下午一時落幕，屆時這對新婚夫妻將在聖喬治禮拜堂外向200名慈善代表致意。

之後這對新人將進行約25分鐘的馬車巡遊，沿途將經過商業大街（The High Street）、溫莎鎮，最後再經綠地大道（Long Walk）返回溫莎城堡。

●賓客名單

至於婚禮（及兩場招待會）的受邀名單上有誰，外界掌握的不多；事實上，未受邀者還較為外界所知。肯辛頓宮已宣布政治領導人不會受邀，或至少不是以官方的身分出席。

一名王室消息人士表示，政治人物仍然可能因為與這對愛侶的私人情誼而獲邀。美國前總統歐巴馬伉儷已確知不會出席，但這名消息人士不願透露他們是否曾受邀。

白宮及唐寧街皆已證實，美國總統川普及英國首相梅伊（Theresa May）都未收到婚禮邀請函。

●現場遊客參與

當天參觀溫莎城堡的遊客可於綠地大道上同歡，現場將有大型螢幕及供應食物的攤位。

●婚禮維安

泰晤士河谷（Thames Valley）警局的轄區包括溫莎和美登赫自治市鎮（Borough of Windsor and Maidenhead），發言人表示將全面負責婚禮的警務工作，當天倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）、英國交通警察局（British Transport Police）也會投入支援。

這將是泰晤士河谷警局有史以來規模最大的維安行動之一。

●婚禮攝影師

婚禮結束後，著名時尚攝影師魯波米爾斯基（Alexi Lubomirski）將在溫莎城堡為這對新婚夫妻拍攝正式婚照。

哈利和梅根馬克爾宣布訂婚的數週後，魯波米爾斯基曾在浮若閣摩爾宮（Frogmore House）為他們拍照。

●新娘婚紗

5月19日前，外界難以窺探準新娘的婚紗樣貌，但有人猜測婚紗可能由摩拉里奧格魯（Erdem Moralioglu）、羅蘭穆雷（Roland Mouret）或Ralph & Russo公司操刀設計。

梅根馬克爾在官方訂婚照中穿的洋裝即是出自Ralph & Russo公司設計師之手。

●結婚禮物

這對愛侶請任何希望送給他們結婚禮物的人，考慮將禮物捐贈給數個指定的慈善機構。

王室聲明指出，哈利和梅根馬克爾親手選出的7個慈善團體，代表他們熱衷的各項議題，包括女性賦權、愛滋、遊民及環境等。

●婚禮蛋糕

賓客當日將可享用糕點師塔克（Claire Ptak）所製的檸檬接骨木花蛋糕，上頭將鋪滿鮮奶油，並以新鮮的花朵點綴。

●夜間餘興活動

外界謠傳辣妹合唱團（Spice Girls）、艾爾頓強（Elton John）、紅髮艾德（Ed Sheeran）及山姆史密斯（Sam Smith）可能會在晚間的第二場招待會上演出，但肯辛頓宮未證實相關說法。

●蜜月地點

雖然這場婚禮開放外界參加，但這對愛侶的蜜月地點絕對是最高機密，外界眾說紛紜，包括兩人剛交往時曾去渡假的波札那（Botswana）及威廉王子和妻子凱特歡度蜜月的地點塞席爾群島（Seychelles）。（譯者：鍾佑貞/核稿：林治平）1070517