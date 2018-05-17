美172眾議員13頁聯名信   力挺台灣入WHA

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）第71屆世界衛生大會（WHA）將在21日於瑞士日內瓦舉行，台灣已確定無法參加。美國聯邦眾議院172位眾議員16日向世界衛生組織幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）遞交聯名信，信中強力敦促其讓台灣參與本屆世界衛生大會（WHA），並表示「全球衛生及安全不應被中國之政治目的綁架」。

根據中央社報導，聯名信由共和黨籍的眾院外委會主席羅艾斯（Ed Royce）及眾院外委會民主黨首席議員恩格爾（Eliot Engel）領銜，高達172名眾議員簽署聯名信，以美國聯邦眾議院名義寄給世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

信中表示，台灣從2009年起以觀察員連續參與WHA，去年起因政治因素再度停發邀請函，違背WHO憲章精神，此舉也使WHO成為北京以全球衛生健康當肉票，全球衛生及安全不應被中國的政治目的綁架。

聯名信也提到，台灣在參與國際社會的防災、疾病治療及傳染病上的防治貢獻良多，WHA不應該排除台灣這樣有價值的夥伴。

美國聯邦眾議院共有435位議員，其中有172位眾議員簽署聯名信。我駐美國台北經濟文化代表處也對美國國會長期支持我國參與WHA表達感謝。

世界衛生大會（World Health Assembly, WHA）是世界衛生組織（World Health Organization, WHO）的最高權力機構，世界衛生大會每年5月於瑞士日內瓦召開大會，審理WHO預算報告及未來政策走向。