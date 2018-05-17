浩角翔起 職業試探課程6大考題大PK

金鐘獎最佳綜藝主持人浩角翔起，於明(18) 日下午於新北市府一樓合體，挑戰「新北市職業試探暨體驗教育中心 成果發表活動」，兩人將嘗試共同合作、不間斷急速限時挑戰6大館 職探課程，邊玩邊吃邊聊自己職業生涯發展過程， 歡迎對於職業試探有興趣的民眾共同參與。

現場浩角翔起將利用多年主持綜藝節目累積功力及無厘頭方式解決本 次成果展中工業、商業、農業、家事、 海事水產與藝術類6場館職探課程之考題，同時和現場參與同學及家 長分享自身教育經驗，也號召大家一起來市府一樓完成6大館課程， 還可以獲得限量精美禮品，活動自從5月2日正式開幕以來每天都吸 引超過百人完成體驗，頗受好評。

明日浩角翔起用「噗嚨共」的積極態度精神，每館5分鐘限時挑戰本 次成果發表活動工業館「創意液壓機械手臂組裝」， 兩人左右大合體共同完成機械手臂的組合任務。 同時結合主持國際美食的專業深厚經驗功力，於家事館挑戰蒙眼狀況 下完成三明治之製作，另於商業館完成收銀大考驗、 農業館完成即興組合盆栽、 海事水產館生態瓶製作與藝術館奇幻多媒體AR新視界等職探課程， 挑戰期間設計狀況題考驗浩角翔起的臨場反應和應變處理能力， 同時展現出新北市九大分區15所職探中心， 6大類15群之完整職業課程。

教育局表示全市九大分區共有15所新北市職業試探暨體驗教育中心 ，平時利用寒暑假、兒童月與學期間辦理職業試探育樂營， 讓更多國小學生提早瞭解真實的工作世界。另為完整介紹「新北市職 業試探暨體驗教育中心」並擴大參與層面，於107年5月2日至2 4日平日上午9點至12點， 下午1點30分至4點30分假新北市政府一樓大廳開放一般民眾免 費現場參加職業試探相關體驗課程，參與活動還可獲得限量禮品， 讓職探SHOW未來，一起培養未來好人才。