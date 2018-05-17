富邦臺灣中小A級動能50 ETF   5月17日掛牌上市

「富邦臺灣中小A級動能50 ETF基金」（股票簡稱：富邦臺灣中小、股票代號：00733）將於明（17）日於臺灣證券交易所掛牌上市，追蹤指數為臺灣指數公司中小型A級動能50指數，該指數主要利用智能投資(Smart Beta)策略，透過規模與動能因子選股，篩選出流動性佳、成長動能具延續性的中小型股票。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，台股ETF發展已由大盤指數進入風格指數(例如：Smart Beta)，如富邦投信今年第一季發行的富邦臺灣優質高息ETF（股票代號：00730），也吸引到近新台幣30億元資金，可說是今年台股ETF規模主要成長動能，此次富邦投信再發行富邦臺灣中小ETF，也是延續Smart Beta策略選股，提供投資人做為投資組合中核心持股之外的衛星配置，透過追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，智能精選50檔具備成長動能、且有機會獲得超額報酬的優質股票，在目前台股盤勢震盪之際，可望有更亮眼的報酬表現。

依據臺灣指數公司的統計資料顯示，該指數2015~2017年之報酬率達56.17%，顯著優於加權指數的14.76%、臺灣50指數的19.34%以及臺灣中型100指數的3.94%，此外，股東權益報酬率也相對較佳，儘管中小型股波動度較高，然當利空事件出現干擾時，該指數也有機會有較佳的表現，以近年國際風險事件為例，如在過去美債降評事件、2016年川普當選等股市利空，該指數跌幅相對其他台股主要指數大致較低，表現確實相對抗跌。

針對台股近期盤勢，廖崇文分析，儘管近來全球股市波動加劇，美中貿易、伊朗核子協議、歐洲政治等風險事件不斷，台股同樣也受到國際市場所牽動，但相對國際股市而言，今年以來台股表現相對抗跌，除了在基本面上，外銷表現持續良好，尤其第一季外銷訂單年成長19.8%創歷年同期新高，顯示經濟體質穩健外，由於台股殖利率相較國際股市佳，吸引國際資金進駐，雖4月份以來，外資對於台股態度較為謹慎，加權指數有所回檔，但台股自4月中旬下跌以來，已於4月底止穩反彈。因此在全球股市震盪之際，台股表現相對持穩。

綜上所述，廖崇文強調，投資人不妨可以富邦臺灣中小這檔ETF來參與中小型股行情，因其與其他中小型指數採取一般市值選股指數較為不同，主要乃運用市場模型獲取股價成長動能，篩選出超額報酬表現最高的前50檔中小型上市公司，可建構具有成長動能策略的投資組合。