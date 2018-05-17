金管會啟動「新版公司治理藍圖(2018~2020)」(二)

金管會正式啟動「新版公司治理藍圖(2018~2020)」，臺灣證券交易所公司治理部經理鄭村表示，2008至2018年間，國際間經歷多種金融風暴及波動，因此外資方面特別重視到資本市場間公司治理的重要性，加上亞洲各國面對國際投資人帶來的區域性競爭的壓力，促使我國重視及落實公司治理的重要性，2013國內資本市場也開始引進更多國外的公司治理實務，並開始強制性要求各上市櫃公司必須有所遵循；而開始啟動的這項新版公司治藍圖2.0即與外國實施的制度相當結合，公司治理藍圖1.0的改革性較強，新的版本則在強化這項守則的重要性。

鄭村指出，公司治理藍圖第一版本主要使上市櫃公司在提昇資訊揭露、深化公司治理與企業責任、有效發揮董事職能、促進股東行動主義、強化相關法令規章遵循有所法令依据，第二版本也是要求各上市櫃公司都能回歸法制的約束，並且達到股東的監督及經營業務的需求，採取最好的措施以強化公司自己的競爭能力，也是公司治理實施的意義所在，公司也能自動自發遵循，待實施至2020年加上前面五年的推動實施，上市櫃公司的公司治理實施，不需再有強硬性的制度來要求遵守，可加速我國公司治理制度與國際接軌，促進我國資本市場發展能與國際間接軌。

鄭村表示，新版公司治理藍圖中特別加強有效發揮董事職能，例如公司必須強制設置審計委員會，取代以往的監察人制，2022年並擴大延伸到所有的上市櫃公司，董事會必須對於獨董給予所有支援，目的在加強獨董的監督能力，及高階經理人對董事會的監督，多一份獨董就多一份監督強制力，而身為公司治理人員也需站在董事會與獨董的雙向交流角色，讓雙向資訊交流暢，以往較不重視獨董的重要性，未來將要求各公司重視獨董的專業性及獨立性，能夠適當的執行獨董的業務，獨董並有請求權利要求公司協助提供相關的資訊，這也是第二版本實施的重點，明年也會修法要求各上市櫃公司必須全面性的設立獨立董事，讓更多優秀人才加入公司經營及監督行列，提昇公司的競爭力。

在公司資訊提供方面，鄭村指出，公司治理人員必須兼顧獨董與董事會的立場，要安排董事會充分提供獨董相關公司資訊的安排及支援外，董事會也不能做任何的阻撓，獨董有必要了解公司經營的實況，才能發揮其專業能力及監督的效能。

為能保障更多各方優秀人才加入上市櫃公司獨董的行列，主管單位也將要求上市櫃公司，對獨董做相關的責任保險措施，讓獨董們更能放心的發揮他的專業及獨立性，以免動輒得究而沒有公司任何的協助與支援。

鄭村表示，公司董事會及獨立董事需要在監督和諮詢能力扮演更積極主動的角色，解決企業營運可能面臨的各項策略問題，隨著公司治理評鑑之實施，上市公司於公司治理各構面已有顯著進步。

鄭村指出，新版藍圖今年度推動之重點措施包括研議公司治理評鑑質化事項、要求金融業及實收資本額達100億元之上市櫃公司自108年設置公司治理人員、要求上市櫃公司及興櫃公司於109年至111年完成設置審計委員會及獨立董事、推動外資持股比率達30%或實收資本額達100億元之上市櫃公司自108年起出具英文財報等資訊，金管會、證交所及櫃買中心將儘速修訂相關法令規章，以利相關金融業及上市櫃公司遵循。預計明年主管機關要求所有上市櫃公司在議事手冊及財務報表上，都要增列英文版本，這也是符合國際化的表現。