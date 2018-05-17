金管會啟動「新版公司治理藍圖(2018~2020)」(一)

金融監督管理委員會於今年4月24日正式啟動「新版公司治理藍圖(2018~2020)」，宣告我國資本市場正式進入公司治理2.0時代，臺灣證券交易所協同證券櫃檯買賣中心於本月舉辦新版公司治理藍圖高峰論壇，論壇由證交所公司治理中心簡介新版公司治理藍圖重要內容外，透過專家演講與專家對談的安排，探討公司治理之價值及因應新版公司治理藍圖，如何提升董事職能。

證交所表示，金管會將推動為期三年新版公司治理藍圖，為提升公司治理評鑑效度，明 (2019) 年公司治理評鑑將首度依產業公布名次，且金融業可能先行；此外，為落實電子投票便利股東行使權利的功能，將要求全體上市櫃公司自 2021 年起董監事選舉採候選人提名制。

金管會將啟動的新版公司治理藍圖六大原則包括：「提升公司治理評鑑效果、引進公司治理人員制度、推動金融業落實股東行動主義、提高英文資訊揭露比率及推動董事候選人提名制、強化法令規章遵循」等。金管會過去10餘年來，在公司治理方面做了許多努力，並在2013年對外發布為期5年之「強化我國公司治理藍圖」，為使我國公司治理之發展得以銜接，並與國際接軌，金管會並進一步爰規劃未來3年之「新版公司治理藍圖(2018~2020)」，將依規劃時程儘速推動，以利金融業及上市櫃公司遵循。

證交所表示，第四屆（106年度）公司治理評鑑已於日前完成評核工作，共有上市公司861家及上櫃公司675家受評，合計1,536家。本屆依得分情形，區分為前5％、6％至20％、21％至35％、36％至50％、51％至65％、66％至80％，及81％至100％等七個級距公告所有受評公司之評鑑結果。

臺灣證券交易所協同證券櫃檯買賣中心本月舉辦新版公司治理藍圖高峰論壇，並公告評鑑結果，將舉辦頒獎典禮獎勵表現相對優良公司，期藉由評鑑結果之公布及頒獎，引導企業間良性競爭並強化公司治理水平，進一步形塑企業主動改善公司治理的文化。