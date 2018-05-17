美研究團隊發現「記憶移植」 人類記憶類病症可望露曙光

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）美國加利福尼亞大學洛杉磯分校（University of California, UCLA）研究團隊透過海蛞蝓受電擊所引起的防禦反應，將其所產生的核糖核酸（RNA）注射到其他海蛞蝓身上，發現其同類有相應的記憶反應；這項研究提供了有助緩解阿茲海默症（AKAD）等記憶類病症，研究成果已刊登到eNeuro神經科學雜誌。

法媒《科學與未來》（Sciences et Avenir）報導，研究團隊以「海蛞蝓（Aplysia californica）」進行實驗組與對照組，二組的實驗並在不造成物理損傷的情況下，分別在2天長達10次、每次約1秒鐘朝其尾部溫和的電擊；海蛞蝓在受到刺激後尾部會捲曲起來，一直拉長捲曲達50秒。

綜合外媒報導，研究團隊事後從實驗組提取了海蛞蝓的神經組織細胞中的RNA，並將其注射到對照組海蛞蝓頸部，歷經24小時的循環，未經過電擊刺激的海蛞蝓竟然有大約30秒，受到輕觸時所產生的身體收縮反應。

面對這項發現，研究領導者David Glanzman在新聞稿表示，這就像是記憶被轉移一樣。透過這項實驗得以發現，「部分記憶被儲存在神經元核」。

雖然海蛞蝓的中樞神經系統中約有2萬個神經元，比起人類的100億神經元數來的少很多，但Glanzman表示，這一結果可以看作是為日後緩解阿茲海默症（AKAD）、創傷後應激障礙（PTSD）等疾病症狀的重要的一步。