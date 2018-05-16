益品書屋、實踐大學辦書展  戴勝益以餐飲翻轉未來

實踐大學家政科是台灣高教體系中最早以餐飲管理為專業的學系，2004年並進一步設立餐飲管理學系所，益品書屋今年在北部首場「餐飲翻轉孩子的未來」巡迴書展，特於實踐大學圖書館展出400本圖文並茂的精裝書籍。

益品書屋董事長、王品集團創辦人戴勝益回憶20多年前，一般人對於從事餐飲業多持反對意見，如今王品規模越來越大，並且改變了台灣的餐飲文化。他堅信，「餐飲」能成就一個人的夢想，也能翻轉未來之路。

戴勝益說，餐飲界有三種人，一種是像阿基師、吳寶春一樣精通於料理；另一種則如麥當勞前總裁李明元擅於管理；第三種像他不會做菜，也不會管理，但可以透過閱讀大量餐飲書籍學習經營策略。戴勝益鼓勵年輕學子不要自暴自棄，透過閱讀持之以恆，就能成為另一家王品。

戴勝益特別推薦《吳寶春的麵包秘笈》，並稱讚吳寶春不僅榮獲世界麵包大賽冠軍，還能不藏私的將配方、秘訣公開於書中，是值得學習的典範。而吳寶春因小時候家境貧窮，常吃賣剩的鳳梨，甚至曾經產生偏見，把吃鳳梨與貧窮劃上等號，到他改變思維將原本討厭的鳳梨，轉化為懷念媽媽、以母親「無嫌」之名製作鳳梨酥的幸福滋味，也同樣令戴勝益稱許。

此外，在為期兩週（5月16日至5月30日）的巡迴書展中，還有許多國外的餐飲書籍是戴勝益專程帶回台灣，這些書都是國內所無法看到的精裝書籍。其中《馬卡龍聖經》是他鍾愛的書籍，書中有魚子檸檬馬卡龍、紫羅蘭甘草馬卡龍，還有以薑汁調味青檸椰子的下龍灣馬卡龍等60多種大膽創作，讓人讚嘆甜點的豐富變化與獨特風味。