「三十接力 愛不止息」富邦慈善基金會30週年暨周杰倫相見歡活動

富邦慈善基金會為歡慶三十周年，今（16）日在新莊棒球場舉行「三十接力 愛不止息」慈善30週年暨代言人相見歡公益活動，特別邀請富邦慈善基金會代言人亞洲天王周杰倫、富邦悍將球員高國輝、高國麟，以及富邦勇士隊隊長蔡文誠、助理教練吳永仁與富邦慈善基金會「用愛心做朋友」助學活動受助學校，包括台中惠明盲校和基隆中和國小總計80多位受助學生相見歡，為這些孩子們加油打氣，注入滿滿的「正向的力量」！

今日活動現場，富邦慈善基金會董事長蔡楊湘薰、富邦金控董事長蔡明興及富邦慈善基金會執行長蔡明純均到場，鼓勵孩子們不要受限於外在條件，努力追求自己的夢想，同時也呼籲社會大眾共同關注弱勢學生就學議題，一起加入「用愛心做朋友」助學行列，做個快樂的助學人！現場小朋友們看到周杰倫以及富邦悍將、富邦勇士隊的明星球員都非常開心，興奮地與心目中的偶像合影互動，現場氣氛溫馨感人。

蔡明興代表富邦集團致詞時表示，富邦慈善基金會是富邦集團回饋社會的起點，當年富邦集團的故總裁蔡萬才先生，有感於社會弱勢極需協助，在企業逐漸壯大的同時，決定成立富邦慈善基金會，以組織化、制度化的企業經營模式來進行急難救助。而「用愛心做朋友」助學專案則是基金會歷史最悠久的招牌專案，專案起源於基金會早期在台灣原住民部落推動的希望工程，一開始主要是認養部落學生的營養午餐費及學費，後來將專案的範圍擴及一般弱勢家庭，希望能讓每個孩子都站在平等的立足點上學習，為自己的人生創造更多機會。本專案自開辦以來，累計已經幫助超過21萬個弱勢孩子順利上學，投入的助學總金額逾15億元。

蔡明興指出，亞洲天王周杰倫不僅是富邦慈善基金會的代言人，也是「用愛心做朋友」專案的長期助學人，自2009年起每年都助學300位偏鄉弱勢學童，周杰倫支持富邦慈善基金會「用愛心做朋友」今年邁向第10年，過去周董每年幫助300位學生快樂上學去，今年更開始追加至500人，使得十年來受他幫助的學生達到3200人次！。更難得的是捐款之外，周杰倫每年都在百忙之中抽空參加基金會主辦的公益籃球營活動，下場跟孩子們打球互動，透過自身的影響力，傳遞正向的力量，鼓勵孩子們不畏艱困，勇敢追夢，可說是最稱職的代言人！

蔡明興同時指出，過去他每年都助學200位學童，為響應周董的號召，今年起每年將加碼提高到助學500位學童，也希望藉由此舉拋磚引玉，號召更多民眾一起加入助學人的行列，讓更多偏鄉弱勢學童可以安心上學。而今日活動主持人黃子佼也立刻響應，表示將每年助學100位學童，希望可以讓更多孩子露出開心的笑容，讓愛不止息！

今天到場的台中惠明盲校學生與基隆中和國小學生都是長期接受周杰倫助學的孩子們，特別由老師帶隊來到新莊棒球場參加相見歡活動，並親自向周杰倫表達謝意。中和國小的小朋友們彩繪了小盆栽要送給幫助他們安心上學的周杰倫，小盆栽象徵愛與善在他們心中萌芽，也代表小朋友的承諾：現在的小苗未來會長成頂天立地的大樹，再去幫助其他人。

惠明盲校的孩子們則精心準備樂器演奏歌曲，藉此向周杰倫表達誠摰感謝。就讀惠國中部的小樂，2歲時因視網膜母細胞瘤而摘除雙眼，小樂雖然生性害羞但卻積極樂觀勇於嘗試各項事物，此次特別手工製作陶藝品給周杰倫哥哥，感謝他長期協助學習輔具及在學費用，讓小樂的成長學習之路更加安穩平順。

今年適逢富邦慈善基金會30周年，基金會特別規劃「圓夢三十計畫」，並已於4月正式啟動，號召富邦集團同仁擔任志工，結合集團內的資源與專業，到全台7個縣市的10所學校、育幼院及教養院，為他們圓夢，也為提升偏鄉學校的學習環境盡一份心力。截至目前，已投入逾500位志工人力，完成其中8個計劃。未來，富邦慈善基金會將持續整合集團資源與志工的力量，以正向轉動世界，創造社會的共好！