富邦投信：美債吸引力增加 短年期美債ETF正夯

2018以來國際市場的風險性與不確定持續加溫，歐洲地緣政治風險再度升高，亦持續干擾著整個國際市場的演變。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，由於股市延續震盪，投資人資金尋求避險，據Lipper數據顯示，截至5月9日止美債基金已連續6週呈現淨流入，再加上近期美國10年期債券殖利率走高至2.9%~3.0%附近，且市場已大致反應升息預期，在FED重申維持漸進升息基調下，近期債券殖利率不易再顯著彈升，美債的吸引力增加，國內發行的美國政府債ETF規模今年以來更大幅成長52%。

隨美國景氣復甦且逐步升息，美債殖利率走勢上揚，4月底更飆升突破3%，引發投資人擔憂。廖崇文分析，雖然殖利率長期偏向走升已為市場預期之共識，除近期美債發債量增加外，主要受到油價顯著上揚影響，令市場對通膨預期上升，以及對FED今年升息增加至4次的預期增強，美債殖利率自近月2.8%~2.9%整理區間向上突破至3%的心理關鍵價位，導致股債市表現承壓。但扣除短線油價因素外，由於通膨及升息趨勢均與市場預期大致相符，加上近期殖利率躍升後，市場表現已大致反映利空消息，預估近期殖利率再度上揚空間應相對有限。

而在國內投資人可選的標的上，除了傳統的債券型基金外，掛牌交易的美債ETF由於交易成本及便利性具有優勢，亦成為近年來市場追捧的投資商品，統計自2017年以來，美債ETF商品的資產規模持續走升，而在今年第一季歷經股市震盪下，更有顯著成長，截至5月14日，國內所有掛牌交易的美國政府債券ETF (包含槓反型)資產規模合計為新台幣533億元，今年以來成長逾50%，顯示深受投資人所青睞。廖崇文指出，在債種的選擇上，由於美國通膨升溫與升息仍是長線趨勢，長年期美債風險仍相對較高，但短年期美債由於存續期間較短，對利率敏感度相對低，加上近期美元仍偏向走升，因此短年期美債ETF仍是建議的美債投資商品首選。

此外，近期短年期美債的交易量也顯著增加，以「富邦美債1-3年」這檔ETF為例，累計4月份的成交量達22006張，較3月份的11876張成長躍升逾8成，亦印證短年期美債ETF利多看法。因此，由於短年期美債ETF近期不排除尚有表現機會，加上交易成本及便利性優於一般債券，廖崇文建議，基於資產配置考量，建議投資人仍可擇優適度配置短年期美債ETF，應有助於投資組合之表現，如富邦美債1-3年(證券代號：00694B)。





資料來源：CMoney、富邦投信整理；資料日期：2017. 01~2018.05.14(2018.05為2018.05. 14資料)

註：規模資料為美國政府債相關ETF(含原型及槓反型)之總計。