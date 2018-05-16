裕隆集團與众社會企業推動台灣無障礙交通旅遊 為明日台灣努力!

因應台灣高齡化社會時代來臨，裕隆集團持續投入推動友善交通服務與創新公益模式設計，其中，與众社會企業合作推動之9453友善小旅行，獲得「明日亞洲—2018亞太社會企業高峰會」會後唯一官方指定台灣體驗行程，讓國際社會企業夥伴，與罕見疾病協會家庭一同感受友善旅遊的人情味，也成功展現台灣整合友善資源的豐沛民間力量。

「明日亞洲—2018亞太社會企業高峰會」由行政院主辦，是台灣第一場國際性的社會企業高峰會，也是台灣史上最盛大之社會企業高峰會，兩日的大會行程共計吸引來自15國、超過 30 位國際講者共襄盛舉，並有超過60個來自台灣各地的社會企業市集展售。9453友善小旅行以和諧協力的創意，成為結合社會企業、政府跟企業三部門，共同面對社會問題的典型案例，因而受邀成為大會會後唯一官方指定台灣體驗行程，而此次為「明日亞洲」大會所設計的活動更特別融合了農村再生、生態共存、無障礙動線設計、台灣設計的福祉車、友善資訊整合服務等台灣在地友善的獨特亮點，讓許多國外社企夥伴見識到台灣推動在落實無障礙友善服務整合的軟實力。

這次的體驗行程吸引多位國外社企領域貴賓報名，與罕見疾病基金會20個家庭一起公益小旅行，體驗台灣在地的友善能量。來自香港黑暗中對話社會企業的Rainnie表示，台灣的友善農村很舒壓很療癒，不只品嚐美食，這次與罕病家庭一起出遊，深深感受到9453友善家庭出遊行程設計與交通安排帶來的溫暖，這是從沒有過的體驗，很希望香港也有這樣的機會。對於許多罕病家庭來說，距離上次出遊已經好多年以前了，這次許爸爸和許媽媽帶著女兒參加這次公益小旅行，一家人在陽光灑落與輕風吹拂的葡萄藤樹下，享用午餐，品嚐葡萄酒，臉上露出燦爛的笑容。

裕隆集團落實在地社會企業責任，以台灣唯一自主研發汽車平台，思考台灣在地未來移動服務之通用設計趨勢，傾聽台灣社會每一個人的不同需求，於2016年推出由國人自行設計，第一部符合過內福祉車法規之產多功能高頂休旅車Luxgen V7，透過友善科技創新設計，體貼身障朋友需求、也兼顧全家大小旅行的便利與舒適。在此理念下，裕隆集團自2017年起與众社會企業共同推動出9453友善小旅行，以國產唯一福祉車Luxgen V7串聯友善移動服務，設計規畫北中南六個特色友善農村全程無障礙的旅行遊程，並推出全台第一本家庭無障礙旅遊雜誌《9453友善旅人誌》創刊號，持續倡議推動無障礙家庭旅遊。

36歲的李育民先生是此次隨行夥伴之一，在一場車禍後造成脊椎損傷，從此無法自由外出。住在照顧機構十多年，除看病外不曾參加外面活動。過去罕見疾病基金會屢次邀請出遊均因害怕不便而加以婉拒，這次透過9453友善小旅行規劃，成功串連起景點、車輛及服務，終於讓李先生鼓起勇氣加入出遊行列，留下了難得能與家庭人朋友一起出門同遊的珍貴幸福回憶。

裕隆集團相信，透過友善資訊和服務整合，搭配自主品牌納智捷「全年齡」友善的產品研發精神，串聯企業、政府、社區，還有民間交通業者，攜手所有耕耘台灣的社會各界夥伴，持續創新長照喘息和樂齡家庭休閒產品與服務，就能搭起一座座的橋，幫助更多像李先生一樣的朋友踏上夢想中的旅行，讓台灣未來不在有任何不同需求的人到不了的景點，也帶世界看見最美的台灣。