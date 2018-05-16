長庚醫院攜手278家社區醫療院所　落實分級醫療

為響應政府分級醫療政策，林口長庚醫院今日宣佈成立「雁行醫療團隊」，結合278家社區醫療院所，藉由雙向轉診、資源共享，共同守護民眾健康。

健保署北區業務組組長林阿明表示，醫學中心、區域醫院、地區醫院和基層診所，是支撐醫療體系的三層支柱，一般疾病應先從基層診所與地區醫院開始，再依照病情，轉診到區域醫院與醫學中心。但不論大病、小病，許多民眾看病仍習慣未經轉診直接至大醫院就醫，不僅須支付較高的部分負擔，而且醫學中心湧入過多輕症病患，就會排擠到急、重症病患的醫療照護。為此，衛生福利部及健保署積極推動分級醫療，讓大醫院與基層診所各司其職、分工合作，使民眾能獲得最好的醫療照護。

林口長庚醫院響應健保署北區業務組推出的「雁行專案–社區醫療合作推動計畫」，承擔起大雁領航的角色，結合共278家範圍涵蓋雙北市、桃竹苗縣市的各級醫療機構及照護單位（包括區域醫院1家、地區醫院6家、居家護理所6家、護理之家1家、基層診所及衛生所264家），合作成立「長庚雁行醫療照護團隊」，進行跨院、跨層級實質交流合作，並於107年5月16日在林口長庚醫院舉行啟航儀式，並共同簽署合作備忘錄。出席貴賓包括中央健康保險署李伯璋署長、健保署北區業務組林阿明組長以及社區醫療照護團隊各機構院長等，場面盛大感人。

林口長庚醫院溫明賢副院長表示，為落實「雁行專案」分級轉診，林口長庚並將逐步推動十大策略，包含：(1)拓增醫療網絡成員數；(2)加強聯繫基層診所之醫師；(3)廣納基層診所各專科增加照護團隊之涵蓋率；(4)給予醫療群內成員機構授證及掛牌；(5)試辦主治醫師進駐基層醫療機構共同照護之醫療模式，增強民眾雙向轉診之信賴；(6)建置跨院所醫療資訊平台，共享轉診病人之檢查(驗)報告及相關診治記錄；(7)對於急性後期穩定之病人，以專責專人適切的轉銜後續照護單位；(8)開放醫療群內醫師院內醫學新知及醫療技術交流平台，共享進修課程，提升專業知能及技術；(9)提供基層診所24小時不間斷之緊急病人轉介及外接醫療服務；(10)協同醫療群醫師共同參與長庚醫院「里民健康促進活動」，共享社區營造及健康促進成果。

林口長庚醫院腎臟科劉守璿醫師與陳博文診所陳博文院長分享共同照護之成功案例，劉醫師說，謝女士來林口長庚看診住院，因其患有失智症且來醫院路途遙遠，家屬照護上較為困擾，希望能就近回到陳博文診所繼續診療。因林口長庚醫院與合作院所已建立流暢的轉介平台，電腦資訊系統主動發出轉診之簡訊及電子郵件通知，合作院所透過該轉介平台可即時追蹤病人之當次診療摘要（如：檢驗、檢查等），掌握病人之診療資訊。當病人轉診院所，可以接續醫療，治療完全不會中斷，對於病況穩定的病人直接媒合到住家附近的合作基層診所，便利民眾轉銜就醫。有了這樣方便的轉介資訊平台，林口長庚醫院很快速而且順利地安排謝女士出院轉診至陳博文診所接續治療，頓時減輕了謝女士家屬的照護壓力。

陳博文診所陳博文院長表示，健保署推動的電子轉診平台及健保雲端資訊查詢系統，可避免病人舟車勞頓往返醫院申請就醫摘要，讓診所與醫院間無縫接軌，可以快速接手繼續治療。謝女士的家屬江小姐認為，政府推動分級醫療政策，讓診所與醫院雙方都可透過電腦查詢病人的就醫記錄，對我們病人及家屬而言，既省時又安全，是相當友善的好政策。

林口長庚醫院成立「雁行醫療團隊」之後，將擔負起領航大雁的角色，承襲健保署推動醫療分級制的目標，落實各級醫療院所的分工合作，提供民眾最適切的照顧，一起守護民眾健康。