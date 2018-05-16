報稅季上班族喊苦 7%為搶申報父母跟手足爭執

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）每到5月報稅季，上班族紛紛叫苦連天，根據1111人力銀行調查發現，上班族平均要繳10,293元，為了少繳一點，許多上班族曾經為了申報扶養父母而與兄弟姐妹發生爭執。

1111人力銀行調查發現，上班族最常使用的節稅方式依序是扶養直系親屬(51.74%)、人身保險費(39.71%)、薪資所得扣除額(31.61%)、捐贈(19.46%)與醫藥生育費(18.79%)。還有(7.42%)的上班族曾經為了申報扶養父母而與兄弟姐妹發生爭執。

至於上班族對於繳稅的態度，有52%的上班族不想繳稅但不得不繳，另外49.38%認為是國民應盡義務、25.53%認為課稅基準不公平，還有19.69%感覺被政府剝削。

111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，今年報稅的免稅額度30.6萬，以平均1個月的年終來計算，月薪在2.35萬以下的上班族，因為收入未達繳稅門檻，不需要繳稅，而根據財政部「由財稅大數據探討台灣近年薪資樣貌」研究報告，台灣有四分之一，大約130萬的低薪族月收入在2.3萬元以下，不用申報。

今年初立法院三讀通過的所得稅法修正案，更將綜所稅標準扣除額提高到12萬，薪資特別扣除額提高到20萬，加上原有8.8萬的免稅額，等於月收入在3萬以下的上班族，明年5月報稅時不用繳稅，根據主計處106年人力運用調查統計結果，全台有305萬人每月經常性收入不到3萬元，明年可望免申報所得稅，乍看之下免稅額度提高對每一分收入都要繳稅的上班族來說是小確幸，但305萬人連所得稅都不用繳，也反應台灣社會難解的低薪困境。