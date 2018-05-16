板橋凱撒家宴春夏鮮吮美饌

春夏時節將至，在天氣炎熱之時、品嚐爽口鮮脆又多汁的春筍總能讓人大呼過癮！鮮美甘甜的脆筍能夠提振食慾，富含高纖維且低熱量不造成負擔，促進腸胃蠕動，是夏季料理的健康食材。板橋凱撒三樓「家宴」中餐廳的行政主廚郭泰王特別研發，將當季鮮採各式筍類融合特選食材，以精湛手藝設計八道春筍料理組成的「筍食豐宴」，包含前味雙品、豚肉爆筍衣、火焰焗筍盞、干邑羊肩排佐焗烤筊白筍、斑腩甜筍煲等、松露燒竹筍及剝皮辣椒鮮筍雞，最後以小巧精緻的抹茶香筍包與古早味手工豆花為整場饗宴劃下完美結尾，四人份每套NT$5,200起，推薦喜愛筍食料理的饕客加入必吃清單！

喜愛鮮筍料理的饕客們有福了! 板橋凱撒將於 5/20 (一)起獻上消暑又脆口的「筍食豐宴」，上半場首先以前味雙品展現鮮筍純香，芒果沙拉筍為綠竹筍搭配鮮甜芒果醬汁，讓剛入座的饕客享受一口口沁涼滋味，再以金沙甜筍增進食慾，將鹹蛋黃和上高粱酒慢火烤至半熟，拌煮成醬再加入綠竹筍拌炒，橘黃鮮香的金沙醬裹覆於筍皮上，入口即化開濃郁蛋香令人欲罷不能。第二道豚肉爆筍衣將綠竹筍切片下鍋快炒，再加入特選黑毛豬肉片共同煸炒，佐以豆瓣醬、紅辣椒片、蔥等調味，帶有微辣嗆口的暢快滋味；第三道火焰焗筍盞則以焗烤手法調理，將綠竹筍對切，再取筍肉切塊，與美國干貝、蝦仁、蟹腿肉、洋菇、芹菜末加入牛奶及老母雞高湯各半比例熬煮完成，置入筍殼中並撲滿起司焗烤，撲鼻而來先是奶香奪人、入口則是層次不斷的驚喜美味。第四道干邑羊肩排佐焗烤筊白筍，特選紐西蘭羊肩排嫩煎後與干邑醬汁拌炒，搭配火烤焦脆的筊白筍一同品味。

下半場登場的斑腩甜筍煲，首先將膠質豐富的龍膽魚片油炸，再與竹筍塊、菇片、玉米筍、西蘭花與廣東柱侯醬悶燒，隨後加入陳皮提升整體風味。第二道松露燒竹筍，將綠竹筍、劍筍、蘆筍、甜椒、榆耳與黑松露醬拌炒，集合三種不同口感的鮮筍與濃郁松露的巧妙搭配，是主廚以中西手法的創意呈現。第三道剝皮辣椒鮮筍雞，將土雞肉、麻竹筍、菇片與薑慢火清燉，將竹筍的鮮甜與剝皮辣椒的微辣融合其中，口口回甘、齒頰存香。最後以熱騰騰上桌的抹茶香筍包及冰鎮清涼的傳統古早味手工豆花為整場饗宴劃下完美的句點。「筍食豐宴」四人同行每套NT$5,200起，另提供單點每道 NT$160起，詳情請洽02-8964-3952。