(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本和俄羅斯間，雖然存在北方四島領土紛爭，但安倍和普丁，都希望能夠以合作取代衝突，並將在近期内見面，來進行進一步討論。其中，安倍強調，希望俄方能允許前居民，自由往來四島。

日本《產經新聞》報導，安倍於今（16）日，在首相官邸和北海道知事見面，並告訴她，自己在本（5）月底和普丁的高峰會上，將會好好討論北方四島日俄共同經濟活動，以及允許前居民達成飛機前往掃墓。

對此，北海道知事特別要求，安倍務必讓日俄合作方案具體化，並改善日人赴該地的門檻。

紅圈内即為北方四島（翻攝自日本外務省網站。吳東文後製）

北方四島是日俄兩國間的爭議領土，位於日本北海道北方，在地理上屬於千島群島的一部份。此領土爭議的起源於第二次世界大戰後蘇聯趁著日本的戰敗對北方四島實施軍事占領，並且強制遣返了當時居住於四島的日本人。自此之後，北方四島便一直由俄方實際控制。

除了四島的戰略意義之外，其豐富的漁業資源和礦產資源也是讓雙方難以讓步的原因之一。因為這樣的歷史和地緣政治因素，北方四島在戰後一直是日俄間棘手的外交問題，而兩國至今仍未簽署二戰後的和平條約有很大一部份是因為談不攏四島的領土歸屬。

雖然雙方仍對北方四島主權的要求上不肯退讓，但在近二十年雙方開始意識到在不牽扯到主權問題的經濟領域進行合作的空間，以有效開發北方四島的資源。例如蘇聯在1992年開始以人道為理由允許和北方四島有關連的日本人可以在沒有護照及簽證的情況下進入北方四島。

另外，在前（2016）年於東京舉行的高峰會中，雙方領導人也第一次談到在北方四島進行經濟合作的可能性。在安倍領軍的自民黨公明黨執政聯盟於上個月眾議院大選得再次得到過半席次，使得安倍執政基盤更加穩固的情況下，雙方可能會趁此機會，加速合作的腳步。

日俄北方四島問題下一步？安倍將強調經濟合作重要性