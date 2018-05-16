對抗氣候變遷　加拿大預計2024年生產「綠」鋁

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）由力拓集團（Rio Tinto）與美國鋁業 （Alcoa）合資成立的公司 Elysis於本（5）月10日宣布，計劃2024年全面生產「綠」鋁（aluminium « vert »）。這項創新研發旨在煉鋁過程中消除溫室氣體的排放，降低環境汙染。

法媒《世界郵報》（Le Monde）報導，這項「綠」鋁將在北魁北克的容基耶爾（Jonquière）生產，預計這項計畫的投資金額將高達5.58億美元，集結力拓集團（Rio Tinto）、美國鋁業（Alcoa）、美國蘋果（Apple）與加拿大魁北克政府共同應用全新的「綠」鋁技術。

Elysis新任首席執行官Vincent Chris表示，與傳統煉鋁過程相較，新技術可望降低成本15%，並提升15%的生產力。

加拿大總理Justin Trudeau表示，這是過去一世紀以來最重要的新創鋁業，也是對抗氣候變遷最重要的里程牌。他預估，這項技術將可望讓加拿大每年減排650萬噸溫室氣體。

加拿大綠色和平組織負責能源氣候工作的Patrick Bonin表示，這項宣布將為鋁業帶來新革命，接下來則需這項新技術將來會為環境帶來那些衝擊。

這項新的環保材質主要是在煉鋁過程中降低二氧化碳氣體排放，降低對環境之衝擊。有別於傳統技術，是透過氧化鋁施加強力電流去除鋁材中氧化部分，藉此讓鋁材變得更強韌、色澤更均一，其缺點卻是造成大量二氧化碳，也就是造成溫室效應氣體的元素。此新鋁材將有助該產業更環保，並提高獲利。