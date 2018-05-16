《完整版》2018年第29屆金曲獎入圍名單

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北採訪報導) 今日文化部影視及流行音樂產業局公佈了第29屆金曲獎的入圍名單。

影視局也在入圍名單記者會中表示，今年第29屆流行音樂金曲獎頒獎典禮將於6月23日晚間7時在台北小巨蛋舉行。台視也將從當日五點開始直播「星光大道」。而2018金曲國際音樂節將於6月20日至6月22日在臺北寒舍艾美酒店舉行，活動內容包括「國際論壇」、「商展交易中心」、「商務交流會」、「展示活動」、「新創發表會」、「金曲售票演唱會」及「GMA Heat金曲星聲代」等。

入圍名單

​年度歌曲獎

有 無（片尾曲）To Have, or Not To Have「大佛普拉斯的電影配樂」／山下民謠有限公司

長途夜車「進擊下半場Begin The Second Half」／火氣音樂股份有限公司

魚仔「魚仔」／添翼創越工作室

致觀音山「家Ⅲ」／種子音樂有限公司

偉大的渺小「偉大的渺小」／華納國際音樂股份有限公司

最佳國語專輯獎

忽然有一天，我離開了台北／橘子音樂股份有限公司（演唱者：鄭興）

心裡學／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：徐佳瑩）

C'mon In~／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：陳奕迅）

偷故事的人／百代唱片股份有限公司（演唱者：張惠妹）

偉大的渺小／華納國際音樂股份有限公司（演唱者：林俊傑）

神經誌／宏揚國際有限公司（演唱者：丁世光）

最佳台語專輯獎

​卡通人物／艾格普蘭特艾格有限公司

縫夢／時代創藝企業有限公司

撼山河／陳明章音樂工作有限公司

根／農村武裝青年

人生我敬你一杯／華納國際音樂股份有限公司

最佳客語專輯獎

大嶺腳下2／禾廣娛樂股份有限公司﹙演唱者：秋林﹚

夜色／三合院音像工作室﹙演唱者：黃瑋傑﹚

黃泥路／貳樓音樂工作室﹙演唱者：黃連煜﹚

細妹恁靚2017／金臂勾娛樂有限公司﹙演唱者：蕭迦勒﹚

最佳原住民語專輯獎

圍坐在一起 Paliulius / 8664樂團／好的創藝工作室﹙演唱者：Paliulius 樂團﹚

渲染／台灣足跡有限公司﹙演唱者：桑梅娟﹚

直美／藤音樂工作室﹙演唱者：CMO樂團﹚

有我陪伴／好有感覺音樂事業有限公司﹙演唱者：馬詠恩;古伊‧達理瑪勞;高蘇珊;米鴻恩;張理軒﹚

最佳音樂錄影帶獎

他是末日預言中的宇宙碎片《戰神卡爾迪亞》／大樂音樂有限公司﹙導演：談宗藩﹚

泰國恰恰《亞洲通吃》／量能文創股份有限公司﹙導演：Chayanop Boonprakob﹚

言不由衷(The Prayer)《心裡學》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙導演：比爾賈﹚

與浪之間 Waves《次等秘密 Insignificant Secret》／添翼創越工作室﹙導演：鳥兒映像製作﹚

未單身《A-LIN同名專輯》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演：廖人帥;姚國禎﹚

雪女《末路狂花》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演：MO (YAMANYAMO)﹚

身後《偷故事的人》／百代唱片股份有限公司﹙導演：羅景壬﹚

最佳作詞人獎：

王昭華／有 無（片尾曲）To Have, or Not to Have《大佛普拉斯的電影配樂》

盧廣仲／魚仔《魚仔》

嚴彬；李宗盛／在家鄉《仍是異鄉人（Still An Outlander）》

葛大為／連名帶姓《偷故事的人》

宋冬野／郭源潮《郭源潮》



最佳作曲人獎：

陳珊妮；魏如萱／不要不要《戰神卡爾迪亞》

盧廣仲／魚仔《魚仔》

艾怡良／言不由衷《心裡學》

李劍青／在家鄉《仍是異鄉人》

林俊傑／偉大的渺小《偉大的渺小》

最佳編曲人獎

黃少雍／同在《同在》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：宋念宇﹚

溫奕哲／閻羅王《我有我自己》／華研國際音樂股份有限公司﹙演唱者：閻奕格﹚

Kenn C／跳舞的梵谷《No.13 作品 ： 跳舞的梵谷》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：孫燕姿﹚

Jerald Chan／床上的黑洞《C'mon In~》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：陳奕迅﹚

常石磊／漂白《來日方長》／福茂唱片音樂股份有限公司﹙演唱者：黃齡﹚

最佳專輯製作人獎

李浩桓; 賽吉奧 雷斯 布蘭達奧; 陳忠宏／巴西嘉年華 (特別版) Chinese Edition／極光音樂有限公司﹙演唱者：巴西音樂俱樂部﹚

李宗盛／仍是異鄉人(Still An Outlander)／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：李劍青﹚

戴佩妮／不特別得很特別／種子音樂有限公司﹙演唱者：劉思涵﹚

Jerald Chan／C'mon In~／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：陳奕迅﹚

林俊傑／偉大的渺小／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：林俊傑﹚

最佳單曲製作人獎

林生祥／有 無 (片尾曲) To Have, or Not To Have《大佛普拉斯的電影配樂》／山下民謠有限公司﹙演唱者：林生祥﹚

滅火器／長途夜車《進擊下半場 Begin The Second Half》／火氣音樂股份有限公司﹙演唱者：滅火器﹚

盧廣仲／魚仔《魚仔》／添翼創越工作室﹙演唱者：盧廣仲﹚

Kenn C;孫燕姿／跳舞的梵谷《No.13 作品 ： 跳舞的梵谷》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：孫燕姿﹚

熊仔／買榜《龍虎門》／科科農場股份有限公司﹙演唱者：熊仔 ; 吳卓源﹚

最佳國語男歌手獎

宋念宇／同在／華納國際音樂股份有限公司

李玖哲／李玖哲"Will You Remember"／由你娛樂有限公司

陳奕迅／C'mon In~／環球國際唱片股份有限公司

林俊傑／偉大的渺小／華納國際音樂股份有限公司

許書豪／HOW／上行娛樂股份有限公司

最佳國語女歌手獎

呂薔／O_LOVE／愛貝克思股份有限公司

徐佳瑩／心裡學／亞神音樂娛樂股份有限公司

Faye 飛／小太空／我做了有限公司

aMEI／偷故事的人／百代唱片股份有限公司

彭佳慧／我想念我自己／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

最佳台語男歌手獎

翁立友／翁立友-我做你的靠山CD+DVD／豪記影視唱片有限公司

荒山亮／人生留聲機—戲劇主題曲精選2／動脈音樂文化傳播有限公司

許富凱／縫夢／時代創藝企業有限公司

蔡佳麟／猶原愛著你／時代創藝企業有限公司

蕭煌奇／人生我敬你一杯／華納國際音樂股份有限公司

最佳台語女歌手獎

林喬安／玻璃心／金元寶影音科技有限公司

張艾莉／張艾莉-艾莉,愛你／華特國際音樂股份有限公司

朱海君／朱海君-等天光CD+DVD／豪聲唱片有限公司

張涵雅／望／好痛音樂事業有限公司

吳申梅／咱攏要幸福／好莉嗨文創有限公司

最佳客語歌手獎

秋林／大嶺腳下2／禾廣娛樂股份有限公司

黃瑋傑／夜色／三合院音像工作室

黃連煜／黃泥路／貳樓音樂工作室

蕭迦勒／細妹恁靚2017／金臂勾娛樂有限公司

最佳原住民語歌手獎

Paliulius 樂團／圍坐在一起 Paliulius / 8664樂團／好的創藝工作室

桑梅娟／渲染／台灣足跡有限公司

Magaitan瑪蓋丹 (石嘉量)／la mathuaw maqitan apiakuzan 美好的，怎麼了？／好有感覺音樂事業有限公司

最佳樂團獎

滅火器（楊大正；鄭宇辰；陳敬元；吳迪）／進擊下半場 Begin The Second Half／火氣音樂股份有限公司

甜約翰（吳浚瑋;粱丹郡;陳冠宇;石裕獎;鍾曜年）／Dear／禾廣娛樂股份有限公司

茄子蛋（黃奇斌;蔡鎧任;謝耀德;賴俊廷）／卡通人物／艾格普蘭特艾格有限公司

LEO37+SOSS（LEO37；Adriano Moreira；俞友楨；張頌亞）／Be Well World／好意思文化有限公司

董事長樂團（吳永吉、林大鈞、杜文祥、郭人豪、于培武、林俊民）／祭／大吉祥整合行銷有限公司

三十萬年老虎鉗（鄭植;黃柏翰;羅皓宇;林子軒;陳千煒）／我不是超人／相知國際股份有限公司

最佳演唱組合獎

夜貓組（Leo王+春艷）（Leo王;春艷）／健康歌曲／顏社企業有限公司

原子邦妮（查家雯;張羽承）／謝謝你曾經讓我悲傷／滾石國際音樂股份有限公司

Crispy脆樂團（盧羿安Skippy Lu;丁不拉丁）／你快樂，嗎／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

頑童MJ116（周文傑;林睦淵;陳昱榕）／幹大事 BIG THING／滾石國際音樂股份有限公司

張三李四（張三；炫；達書；小黑）／第二張同名專輯 張三李四／安樂茂思國際事業有限公司

最佳新人獎

鄭興／忽然有一天，我離開了台北／橘子音樂股份有限公司

茄子蛋／卡通人物／艾格普蘭特艾格有限公司

J.Sheon／街巷／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

李權哲／醒著不醉／滾石國際音樂股份有限公司

閻奕格／我有我自己／華研國際音樂股份有限公司

蘇珮卿／我們都是寂寞的／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

丁世光／神經誌／宏揚國際有限公司

演奏類最佳專輯獎

無限融合樂團 8／威幅音樂有限公司﹙演奏者：無限融合樂團﹚

鍾興民作品集／果核有限公司﹙演奏者：鍾興民; 小提琴獨奏 曾誠; Filmorchester Babelsberg﹚

蘇子茵同名專輯／斯波克藝術有限公司﹙演奏者：蘇子茵;董運昌;黃中岳;葉賀璞;王希文;許郁瑛;張瀚中;徐梵;程杰;張譽耀﹚

happened, happening／和諧滙聚股份有限公司﹙演奏者：許郁瑛; Alex Sipiagin; Donny McCaslin; Boris Kozlov; Donald Edwards﹚

波斯驛站／安玓音服文化有限公司﹙演奏者：Bazaar 中東爵士樂團﹚

演奏類最佳專輯製作人獎

呂聖斐;董舜文／無限融合樂團 8／威幅音樂有限公司﹙演奏者：無限融合樂團﹚

鍾興民／鍾興民作品集／果核有限公司﹙演奏者：鍾興民; 小提琴獨奏 曾誠; Filmorchester Babelsberg﹚

蘇子茵;王希文／蘇子茵同名專輯／斯波克藝術有限公司﹙演奏者：蘇子茵;董運昌;黃中岳;葉賀璞;王希文;許郁瑛;張瀚中;徐梵;程杰;張譽耀﹚

許郁瑛／happened, happening／和諧滙聚股份有限公司﹙演奏者：許郁瑛; Alex Sipiagin; Donny McCaslin; Boris Kozlov; Donald Edwards﹚

Bazaar 中東爵士樂團; 黃宣銘／波斯驛站／安玓音服文化有限公司﹙演奏者：Bazaar 中東爵士樂團﹚

演奏類最佳作曲人獎

呂聖斐／Swimming in the Green 綠色潛泳《無限融合樂團 8》／威幅音樂有限公司﹙演奏者：無限融合樂團﹚

鍾興民／紅樹林《鍾興民作品集》／果核有限公司﹙演奏者：鋼琴 鍾興民; 小提琴獨奏 曾誠; Filmorchester Babelsberg﹚

蘇子茵／Passenger《蘇子茵同名專輯》／斯波克藝術有限公司﹙演奏者：蘇子茵;董運昌;許郁瑛;程杰;黃子瑜﹚

許郁瑛／Catching THE Monk《happened, happening》／和諧滙聚股份有限公司﹙演奏者：許郁瑛;Alex Sipiagin;Donny McCaslin;Boris Kozlov;Donald Edwards﹚

錢威良／底格里斯河上的星月 The Crescent upon the Tigris《波斯驛站》／安玓音服文化有限公司﹙演奏者：Bazaar中東爵士樂團﹚

最佳專輯裝幀設計獎

方序中;吳建龍／為什麼像個愛情故事，明明我看的是偵探小說。／非常棒國際創意股份有限公司

吳建龍／第二張同名專輯 張三李四／安樂茂思國際事業有限公司

廖俊裕／兄弟沒夢不應該／好有感覺音樂事業有限公司

蕭青陽／祭／大吉祥整合行銷有限公司

盧奕軒／天黑請閉眼 原聲帶／黑馬映像電影有限公司

張溥輝／永生獸 Immortal Beasts／派樂黛唱片有限公司

最佳演唱錄音專輯獎

我的國語 你聽不聽得懂／顏社企業有限公司

（主要錄音人員：王永鈞／主要混音人員：Roman Klun／主要母帶後製人員：Roman Klun）

家III／種子音樂有限公司

（主要錄音人員：朱敬然、林思彤、Craig Burbidge、Plamen Penchev、吳蒙惠、亂彈阿翔／主要混音人員：Craig Burbidge／主要母帶後製人員：朱敬然）

Don’t Make a Sound／洗耳恭聽股份有限公司

（主要錄音人員：柯泯薰、Andy Baker、林佳育、王永鈞、劉詩偉／主要混音人員：Andy Baker、劉詩偉／主要母帶後製人員：Joel Hatstat）

偷故事的人／百代唱片股份有限公司

（主要錄音人員：黃晟峰、葉育軒、雷長航、楊敏奇／主要混音人員：Phil Tan／主要母帶後製人員：Chris Gehringer）

那不是我／海蝶音樂股份有限公司

（主要錄音人員：Marco Trentacoste／主要混音人員：Marco Trentacoste／主要母帶後製人員：Brian 'BigBass' Gardner）

最佳演奏錄音專輯獎

鍾興民作品集／果核有限公司

（主要錄音人員：Falko Duczmal、李岳松／主要混音人員：Luca Bignardi／主要母帶後製人員：王家棟）

happened, happening／和諧滙聚股份有限公司

（主要錄音人員：Mike Marciano／主要混音人員：Dave Darlington／主要母帶後製人員：Dave Darlington）

波斯驛站／安玓音服文化有限公司

（主要錄音人員：林尚伯／主要混音人員：黃欽聖、宋星凱、伊勗賢、Arthur Indrikovs、林子彧、王永鈞、唐承運、袁述中／主要母帶後製人員：Derek Snyder）

健忘村電影原聲帶 (The Village of No Return" Original Soundtrack)／瘋戲樂有限公司

（主要錄音人員：錢煒安、林尚伯／主要混音人員：林尚伯、錢煒安／主要母帶後製人員：錢煒安）

中壇元帥／創銘實業股份有限公司

（主要錄音人員：許智敏／主要混音人員：柯智豪、黃凱宇、鄭各均／主要母帶後製人員：劉奕宏）

Triangular Prism／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

（主要錄音人員：克裡斯貝納姆、袁祥赫／主要混音人員：大衛·達林頓、袁祥赫／主要母帶後製人員：大衛·達林頓）

特別貢獻獎——蘇芮、郭宗韶