《完整版》2018年第29屆金曲獎入圍名單

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北採訪報導) 今日文化部影視及流行音樂產業局公佈了第29屆金曲獎的入圍名單。

影視局也在入圍名單記者會中表示,今年第29屆流行音樂金曲獎頒獎典禮將於6月23日晚間7時在台北小巨蛋舉行。台視也將從當日五點開始直播「星光大道」。而2018金曲國際音樂節將於6月20日至6月22日在臺北寒舍艾美酒店舉行,活動內容包括「國際論壇」、「商展交易中心」、「商務交流會」、「展示活動」、「新創發表會」、「金曲售票演唱會」及「GMA Heat金曲星聲代」等。

入圍名單

​年度歌曲獎

有 無(片尾曲)To Have, or Not To Have「大佛普拉斯的電影配樂」/山下民謠有限公司

長途夜車「進擊下半場Begin The Second Half」/火氣音樂股份有限公司

魚仔「魚仔」/添翼創越工作室

致觀音山「家Ⅲ」/種子音樂有限公司

偉大的渺小「偉大的渺小」/華納國際音樂股份有限公司

最佳國語專輯獎

忽然有一天,我離開了台北/橘子音樂股份有限公司(演唱者:鄭興)

心裡學/亞神音樂娛樂股份有限公司(演唱者:徐佳瑩)

C'mon In~/環球國際唱片股份有限公司(演唱者:陳奕迅)

偷故事的人/百代唱片股份有限公司(演唱者:張惠妹)

偉大的渺小/華納國際音樂股份有限公司(演唱者:林俊傑)

神經誌/宏揚國際有限公司(演唱者:丁世光)

最佳台語專輯獎

​卡通人物/艾格普蘭特艾格有限公司

縫夢/時代創藝企業有限公司

撼山河/陳明章音樂工作有限公司

根/農村武裝青年

人生我敬你一杯/華納國際音樂股份有限公司

最佳客語專輯獎

大嶺腳下2/禾廣娛樂股份有限公司﹙演唱者:秋林﹚

夜色/三合院音像工作室﹙演唱者:黃瑋傑﹚

黃泥路/貳樓音樂工作室﹙演唱者:黃連煜﹚

細妹恁靚2017/金臂勾娛樂有限公司﹙演唱者:蕭迦勒﹚

最佳原住民語專輯獎

圍坐在一起 Paliulius / 8664樂團/好的創藝工作室﹙演唱者:Paliulius 樂團﹚

渲染/台灣足跡有限公司﹙演唱者:桑梅娟﹚

直美/藤音樂工作室﹙演唱者:CMO樂團﹚

有我陪伴/好有感覺音樂事業有限公司﹙演唱者:馬詠恩;古伊‧達理瑪勞;高蘇珊;米鴻恩;張理軒﹚

最佳音樂錄影帶獎

他是末日預言中的宇宙碎片《戰神卡爾迪亞》/大樂音樂有限公司﹙導演:談宗藩﹚

泰國恰恰《亞洲通吃》/量能文創股份有限公司﹙導演:Chayanop Boonprakob﹚

言不由衷(The Prayer)《心裡學》/亞神音樂娛樂股份有限公司﹙導演:比爾賈﹚

與浪之間 Waves《次等秘密 Insignificant Secret》/添翼創越工作室﹙導演:鳥兒映像製作﹚

未單身《A-LIN同名專輯》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演:廖人帥;姚國禎﹚

雪女《末路狂花》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演:MO (YAMANYAMO)﹚

身後《偷故事的人》/百代唱片股份有限公司﹙導演:羅景壬﹚

最佳作詞人獎:

王昭華/有 無(片尾曲)To Have, or Not to Have《大佛普拉斯的電影配樂》

盧廣仲/魚仔《魚仔》

嚴彬;李宗盛/在家鄉《仍是異鄉人(Still An Outlander)》

葛大為/連名帶姓《偷故事的人》

宋冬野/郭源潮《郭源潮》



最佳作曲人獎:

陳珊妮;魏如萱/不要不要《戰神卡爾迪亞》

盧廣仲/魚仔《魚仔》

艾怡良/言不由衷《心裡學》

李劍青/在家鄉《仍是異鄉人》

林俊傑/偉大的渺小《偉大的渺小》

最佳編曲人獎

黃少雍/同在《同在》/華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者:宋念宇﹚

溫奕哲/閻羅王《我有我自己》/華研國際音樂股份有限公司﹙演唱者:閻奕格﹚

Kenn C/跳舞的梵谷《No.13 作品 : 跳舞的梵谷》/環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者:孫燕姿﹚

Jerald Chan/床上的黑洞《C'mon In~》/環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者:陳奕迅﹚

常石磊/漂白《來日方長》/福茂唱片音樂股份有限公司﹙演唱者:黃齡﹚

最佳專輯製作人獎

李浩桓; 賽吉奧 雷斯 布蘭達奧; 陳忠宏/巴西嘉年華 (特別版) Chinese Edition/極光音樂有限公司﹙演唱者:巴西音樂俱樂部﹚

李宗盛/仍是異鄉人(Still An Outlander)/相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者:李劍青﹚

戴佩妮/不特別得很特別/種子音樂有限公司﹙演唱者:劉思涵﹚

Jerald Chan/C'mon In~/環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者:陳奕迅﹚

林俊傑/偉大的渺小/華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者:林俊傑﹚

最佳單曲製作人獎

林生祥/有 無 (片尾曲) To Have, or Not To Have《大佛普拉斯的電影配樂》/山下民謠有限公司﹙演唱者:林生祥﹚

滅火器/長途夜車《進擊下半場 Begin The Second Half》/火氣音樂股份有限公司﹙演唱者:滅火器﹚

盧廣仲/魚仔《魚仔》/添翼創越工作室﹙演唱者:盧廣仲﹚

Kenn C;孫燕姿/跳舞的梵谷《No.13 作品 : 跳舞的梵谷》/環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者:孫燕姿﹚

熊仔/買榜《龍虎門》/科科農場股份有限公司﹙演唱者:熊仔 ; 吳卓源﹚

最佳國語男歌手獎

宋念宇/同在/華納國際音樂股份有限公司

李玖哲/李玖哲"Will You Remember"/由你娛樂有限公司

陳奕迅/C'mon In~/環球國際唱片股份有限公司

林俊傑/偉大的渺小/華納國際音樂股份有限公司

許書豪/HOW/上行娛樂股份有限公司

最佳國語女歌手獎

呂薔/O_LOVE/愛貝克思股份有限公司

徐佳瑩/心裡學/亞神音樂娛樂股份有限公司

Faye 飛/小太空/我做了有限公司

aMEI/偷故事的人/百代唱片股份有限公司

彭佳慧/我想念我自己/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

最佳台語男歌手獎

翁立友/翁立友-我做你的靠山CD+DVD/豪記影視唱片有限公司

荒山亮/人生留聲機—戲劇主題曲精選2/動脈音樂文化傳播有限公司

許富凱/縫夢/時代創藝企業有限公司

蔡佳麟/猶原愛著你/時代創藝企業有限公司

蕭煌奇/人生我敬你一杯/華納國際音樂股份有限公司

最佳台語女歌手獎

林喬安/玻璃心/金元寶影音科技有限公司

張艾莉/張艾莉-艾莉,愛你/華特國際音樂股份有限公司

朱海君/朱海君-等天光CD+DVD/豪聲唱片有限公司

張涵雅/望/好痛音樂事業有限公司

吳申梅/咱攏要幸福/好莉嗨文創有限公司

最佳客語歌手獎

秋林/大嶺腳下2/禾廣娛樂股份有限公司

黃瑋傑/夜色/三合院音像工作室

黃連煜/黃泥路/貳樓音樂工作室

蕭迦勒/細妹恁靚2017/金臂勾娛樂有限公司

最佳原住民語歌手獎

Paliulius 樂團/圍坐在一起 Paliulius / 8664樂團/好的創藝工作室

桑梅娟/渲染/台灣足跡有限公司

Magaitan瑪蓋丹 (石嘉量)/la mathuaw maqitan apiakuzan 美好的,怎麼了?/好有感覺音樂事業有限公司

最佳樂團獎

滅火器(楊大正;鄭宇辰;陳敬元;吳迪)/進擊下半場 Begin The Second Half/火氣音樂股份有限公司

甜約翰(吳浚瑋;粱丹郡;陳冠宇;石裕獎;鍾曜年)/Dear/禾廣娛樂股份有限公司

茄子蛋(黃奇斌;蔡鎧任;謝耀德;賴俊廷)/卡通人物/艾格普蘭特艾格有限公司

LEO37+SOSS(LEO37;Adriano Moreira;俞友楨;張頌亞)/Be Well World/好意思文化有限公司

董事長樂團(吳永吉、林大鈞、杜文祥、郭人豪、于培武、林俊民)/祭/大吉祥整合行銷有限公司

三十萬年老虎鉗(鄭植;黃柏翰;羅皓宇;林子軒;陳千煒)/我不是超人/相知國際股份有限公司

最佳演唱組合獎

夜貓組(Leo王+春艷)(Leo王;春艷)/健康歌曲/顏社企業有限公司

原子邦妮(查家雯;張羽承)/謝謝你曾經讓我悲傷/滾石國際音樂股份有限公司

Crispy脆樂團(盧羿安Skippy Lu;丁不拉丁)/你快樂,嗎/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

頑童MJ116(周文傑;林睦淵;陳昱榕)/幹大事 BIG THING/滾石國際音樂股份有限公司

張三李四(張三;炫;達書;小黑)/第二張同名專輯 張三李四/安樂茂思國際事業有限公司

最佳新人獎

鄭興/忽然有一天,我離開了台北/橘子音樂股份有限公司

茄子蛋/卡通人物/艾格普蘭特艾格有限公司

J.Sheon/街巷/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

李權哲/醒著不醉/滾石國際音樂股份有限公司

閻奕格/我有我自己/華研國際音樂股份有限公司

蘇珮卿/我們都是寂寞的/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

丁世光/神經誌/宏揚國際有限公司

演奏類最佳專輯獎

無限融合樂團 8/威幅音樂有限公司﹙演奏者:無限融合樂團﹚

鍾興民作品集/果核有限公司﹙演奏者:鍾興民; 小提琴獨奏 曾誠; Filmorchester Babelsberg﹚

蘇子茵同名專輯/斯波克藝術有限公司﹙演奏者:蘇子茵;董運昌;黃中岳;葉賀璞;王希文;許郁瑛;張瀚中;徐梵;程杰;張譽耀﹚

happened, happening/和諧滙聚股份有限公司﹙演奏者:許郁瑛; Alex Sipiagin; Donny McCaslin; Boris Kozlov; Donald Edwards﹚

波斯驛站/安玓音服文化有限公司﹙演奏者:Bazaar 中東爵士樂團﹚

演奏類最佳專輯製作人獎

呂聖斐;董舜文/無限融合樂團 8/威幅音樂有限公司﹙演奏者:無限融合樂團﹚

鍾興民/鍾興民作品集/果核有限公司﹙演奏者:鍾興民; 小提琴獨奏 曾誠; Filmorchester Babelsberg﹚

蘇子茵;王希文/蘇子茵同名專輯/斯波克藝術有限公司﹙演奏者:蘇子茵;董運昌;黃中岳;葉賀璞;王希文;許郁瑛;張瀚中;徐梵;程杰;張譽耀﹚

許郁瑛/happened, happening/和諧滙聚股份有限公司﹙演奏者:許郁瑛; Alex Sipiagin; Donny McCaslin; Boris Kozlov; Donald Edwards﹚

Bazaar 中東爵士樂團; 黃宣銘/波斯驛站/安玓音服文化有限公司﹙演奏者:Bazaar 中東爵士樂團﹚

演奏類最佳作曲人獎

呂聖斐/Swimming in the Green 綠色潛泳《無限融合樂團 8》/威幅音樂有限公司﹙演奏者:無限融合樂團﹚

鍾興民/紅樹林《鍾興民作品集》/果核有限公司﹙演奏者:鋼琴 鍾興民; 小提琴獨奏 曾誠; Filmorchester Babelsberg﹚

蘇子茵/Passenger《蘇子茵同名專輯》/斯波克藝術有限公司﹙演奏者:蘇子茵;董運昌;許郁瑛;程杰;黃子瑜﹚

許郁瑛/Catching THE Monk《happened, happening》/和諧滙聚股份有限公司﹙演奏者:許郁瑛;Alex Sipiagin;Donny McCaslin;Boris Kozlov;Donald Edwards﹚

錢威良/底格里斯河上的星月 The Crescent upon the Tigris《波斯驛站》/安玓音服文化有限公司﹙演奏者:Bazaar中東爵士樂團﹚

最佳專輯裝幀設計獎

方序中;吳建龍/為什麼像個愛情故事,明明我看的是偵探小說。/非常棒國際創意股份有限公司

吳建龍/第二張同名專輯 張三李四/安樂茂思國際事業有限公司

廖俊裕/兄弟沒夢不應該/好有感覺音樂事業有限公司

蕭青陽/祭/大吉祥整合行銷有限公司

盧奕軒/天黑請閉眼 原聲帶/黑馬映像電影有限公司

張溥輝/永生獸 Immortal Beasts/派樂黛唱片有限公司

最佳演唱錄音專輯獎

我的國語 你聽不聽得懂/顏社企業有限公司

(主要錄音人員:王永鈞/主要混音人員:Roman Klun/主要母帶後製人員:Roman Klun)

家III/種子音樂有限公司

(主要錄音人員:朱敬然、林思彤、Craig Burbidge、Plamen Penchev、吳蒙惠、亂彈阿翔/主要混音人員:Craig Burbidge/主要母帶後製人員:朱敬然)

Don’t Make a Sound/洗耳恭聽股份有限公司

(主要錄音人員:柯泯薰、Andy Baker、林佳育、王永鈞、劉詩偉/主要混音人員:Andy Baker、劉詩偉/主要母帶後製人員:Joel Hatstat)

偷故事的人/百代唱片股份有限公司

(主要錄音人員:黃晟峰、葉育軒、雷長航、楊敏奇/主要混音人員:Phil Tan/主要母帶後製人員:Chris Gehringer)

那不是我/海蝶音樂股份有限公司

(主要錄音人員:Marco Trentacoste/主要混音人員:Marco Trentacoste/主要母帶後製人員:Brian 'BigBass' Gardner)

最佳演奏錄音專輯獎

鍾興民作品集/果核有限公司

(主要錄音人員:Falko Duczmal、李岳松/主要混音人員:Luca Bignardi/主要母帶後製人員:王家棟)

happened, happening/和諧滙聚股份有限公司

(主要錄音人員:Mike Marciano/主要混音人員:Dave Darlington/主要母帶後製人員:Dave Darlington)

波斯驛站/安玓音服文化有限公司

(主要錄音人員:林尚伯/主要混音人員:黃欽聖、宋星凱、伊勗賢、Arthur Indrikovs、林子彧、王永鈞、唐承運、袁述中/主要母帶後製人員:Derek Snyder)

健忘村電影原聲帶 (The Village of No Return" Original Soundtrack)/瘋戲樂有限公司

(主要錄音人員:錢煒安、林尚伯/主要混音人員:林尚伯、錢煒安/主要母帶後製人員:錢煒安)

中壇元帥/創銘實業股份有限公司

(主要錄音人員:許智敏/主要混音人員:柯智豪、黃凱宇、鄭各均/主要母帶後製人員:劉奕宏)

Triangular Prism/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

(主要錄音人員:克裡斯貝納姆、袁祥赫/主要混音人員:大衛·達林頓、袁祥赫/主要母帶後製人員:大衛·達林頓)

特別貢獻獎——蘇芮、郭宗韶