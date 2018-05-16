印度雷雨沙塵暴釀百死   印氣象局警告：還沒完！ 

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）由於夏季季風影響，印度北部與西部多個城邦遭遇嚴重沙塵暴威脅，伴隨雷擊與大雨，北方邦（Uttar Pradesh）、拉賈斯坦邦（Rajasthan）及新德里大都會區（Delhi NCR）受創嚴重，逾百人死傷，印度氣象局針對印度多個城邦再度發佈雷雨沙塵暴警告，並對東北部、拉賈斯坦邦及北方邦發佈72小時大雨特報。

根據印度斯坦時報及其他印度媒體報導，今（16）日凌晨，強風與沙塵伴隨毛毛細雨再度襲擊首都新德里（New Delhi），導致溫度驟降，馬路上躺滿攔腰折斷的樹木及葉子，影響鐵路交通及航班服務，並導致該區交通嚴重阻塞。

警方表示，1名18歲男子在沙塵暴中喪生，13位民眾受傷。

印度氣象局（Indian Meteorological Department （IMD））警告未來5天沙塵暴將可能再度伴隨雷雨發生。

印度北部及西部城邦5月初以來遭遇強烈沙塵暴與雷雨襲擊，釀成重大傷亡，許多人在睡夢中遭倒塌房屋或樹木壓死。3日的一場沙塵暴，導致北方邦（Uttar Pradesh）及拉賈斯坦邦（Rajasthan）等邦127人死亡，逾百人受傷，數百棟民房倒塌，農作物受損嚴重，眾多家禽喪命，造成嚴重經濟損失。。

13日雷擊暴雨再度襲擊北印度5城邦，官方統計顯示，多達80人在這場雷雨沙塵暴中喪生，136人受傷，其中人口稠密的北方邦（Uttar Pradesh）有51死，安德拉邦（Andhra Pradesh）12死，西孟加拉邦（West Bengal）14死，首都新德里（New Delhi）2死，雷暴並襲擊北方邦24個地區，導致村莊失火，電力供應不足。

印度每年夏天皆會發生沙塵暴，然而今年的沙塵暴結合雷擊冰雹，導致嚴重傷亡。英國衛報（The Guardian）指出，氣溫上升是導致極端天氣發生的主要原因，高溫使得氣候更加不穩定，極端氣候未來在印度將成為常態。

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北方邦勒克瑙市（Lucknow）一名男子在沙塵暴後清理家園（美聯社照片）

沙塵暴中受傷的孩童（美聯社）