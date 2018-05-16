(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)對於金正恩突然取消兩韓高層會談的原因，目前南韓國内，有相當多討論和猜測。其中有人認爲，這可能是習近平下的指導棋。

南韓《東亞日報》報導，金正恩取消高層會談，甚至威脅川金會可能也要泡湯，很可能是「習近平變數」（시진핑변수）的影響。《東亞日報》分析，習近平和金正恩兩人，可能在近日頻繁的碰面中，達成某種協議，影響北韓突然改變態度。

根據報導，中國一直堅持，要北韓停止核武器、導彈試驗，美國和南韓就必須在同一時間，宣佈停止聯合軍演行爲，以解除對北韓軍事威脅，並強調廢核必須階段性進行。

另外，中國也認爲，只要南北韓衝突，徹底終結，駐韓美軍就必須離開，但在和北韓接觸過程中，中國發現金正恩似乎可以容忍美韓日常性演習，也不對駐韓美軍的存在，有很強的反感，因此便展行動，與北韓密切接觸，甚至還派王毅赴平壤，與金正恩見面。

《東亞日報》回顧，在習近平和金正恩在大連碰面後，金正恩就和川普通電話，表示階段性行動，以及北韓國家安全，是廢核的兩大要件。報導分析，北韓原本希望，透過廢核的方式，來換到美國中止軍演的回饋，這個和中國的立場，可説是完全相同。

最後，報導分析，金正恩可能認爲，自己已經得到習近平這個強大的保護者，所以再次開始賭博行爲。

金正恩爲何取消會談？韓媒：習近平下指導棋

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