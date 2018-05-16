(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)現在智慧型手機幾乎人手一支，連自制能力較差的小朋友也不例外。日本專家警告，若讓這些小朋友透過手機沉迷電玩，恐對社會造成重大影響。

《NHK》專訪到一位高一男子，他坦誠，自己從7年級開始，就沉迷線上遊戲，一天大約花16小時，坐在電腦前，也因此幾乎沒有上學。男子回顧，他沉迷遊戲的契機，是國小時曾遭罷淩而拒絕上學後，便爲了排解無聊而開始玩線上遊戲。但之後，他在遊戲中，建立了和其他玩家間的友情，讓線上遊戲，成爲他逃避現實生活中人際關係的避風港。

沉迷遊戲，也讓他的性格，漸趨暴力，甚至會對要求他停止遊戲的家人暴力相向，或是投擲物品。除了心理層面外，在身體上，根據3年前醫院健康檢查報告，他的肺年齡，竟高達52歲，比實際年齡，高出超過半個甲子。

根據《NHK》，現在在世界各地，像這樣沉迷遊戲的小孩，正不斷增加，也讓世界衛生組織預計，在下個（6）月，正式將「沉迷電玩」定義為疾病。不過電玩業界表示，沒有所謂「沉迷電玩」，並發出反對聲明。

《NHK》訪問日本國立病院機構九里濱醫療中心院長樋口進，表示若想逃離電玩沉迷，卻難以短時間内達成的話，可以先試試減少遊戲時間，採漸進方式戒癮。

日高中生沉迷電玩宅在家 肺年齡竟高達52歲