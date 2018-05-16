全球城市化　冷氣機需求高加速暖化

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）法國國際能源署（International Energy Agency）本週二（15日）發布新研究報告指出，預計到2050年，全球建築的冷氣機數量將從現在的16億增加到56億，也就是未來30年內每秒鐘就會有10台新冷氣機售出。

《法新社》報導，當原本生活在酷熱的印度、中國的人民有能力添購機器設備，如冷氣機與冰箱時，全世界將會有幾億台新設備在各個角落啟用。這些由瓦斯或是煤炭工廠所供應的電力，都是排放溫室氣體造成氣候暖化的原因。

據2014年一項在市中心的研究顯示，由於冷氣機的運作方式，把室內熱氣排到戶外來維持室內的涼爽與恆溫，反而造成夜晚的市中心溫度上升1℃。

據法國國際能源署的報告，全球有16億台冷氣機架設在大樓外牆，其中有近半在美國與中國。若以現今每年近1.35億台新機銷售量來看，這項需求是1990年的三倍，而光是中國在2016年的銷售量就有5,300萬台。目前印度僅有4%的家庭裝設冷氣，但各項指標都顯示未來幾十年內，該國需求量將會爆炸式飆升。

只要全球的生活水準持續上升，這個問題將會持續惡化下去。如中國、印度與印尼，這三國將會提高冷氣設備的使用量。加上各國的城市化速度不一，各項電器設備的需求只增不減，以致溫室氣體排放量跟著居高不下。