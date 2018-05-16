台巴關係穩固！ 劉德立赴巴拉圭實為恭賀好友當選

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）國民黨立委江啟臣今早爆料，外交部次長劉德立5月初赴巴拉圭是為了挽救台巴關係，外交部澄清台巴邦誼穩固。現有消息指出，劉德立此番前往巴拉圭，是為了恭賀好友阿布鐸（Mario Abdo Benitez）當選巴拉圭總統。

根據報導，美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）在國會聽證會中警告，在中國持續的外交壓力之下，巴拉圭很可能繼巴拿馬與多明尼克之後，成為·下一個與台灣斷交的邦交國。

國民黨立委江啟臣今早更爆料指出外交部次長劉德立據傳5月初時曾到巴拉圭救火，兩國邦交亮黃燈。

但知情人士卻表示，劉德立此番前往巴拉圭，乃是為了恭賀阿布鐸（Mario Abdo Benitez）打贏4月底選戰，當選巴拉圭總統。阿布鐸是巴拉圭保守派紅黨（Colorado）候選人，與中間派對手艾里格里（Efrain Alegre）在一番激烈競爭之後，以46.63%當選新任總統。

外交部表示，台灣與巴拉圭建交至今超過30年，是台灣在南美洲關係穩固且友好的盟友，我國駐巴拉圭大使周麟近日履新，受到特殊外交禮遇，到任數小時就向巴國總統卡提斯（Horacio Cartes）呈遞到任國書。

去年台巴建交60週年，巴拉圭總統卡提斯特率團來台訪問，總統蔡英文以隆重軍禮迎接，卡提斯也是蔡政府執政以來第二位訪台的友邦領袖，第一位為宏都拉斯共和國總統葉南德。