新竹喜來登五星饗宴吃到飽  三人同行一人免費

大啖五星級美食料理不一定非要瘦了荷包才能盡情享用，為了回饋更多民眾能輕鬆享受五星飯店吃到飽，新竹豐邑喜來登大飯店特別推出「盛宴自助餐廳」三人同行一人免費優惠方案，提供低至七折的超值價格和無限量供應的自助佳餚，讓用餐賓客以超高CP值大飽口腹之慾。

新竹豐邑喜來登大飯店「盛宴自助餐廳」於5月21日起至6月30日，每週一至週二午餐及晚餐時段，推出三位大人同行，第三人免費，等同於下殺七折的超值回饋，「盛宴自助餐廳」為新竹豐邑喜來登大飯店首選的人氣餐廳，提供中、西、日式等近百道多國創意美食及現點現做的熱台料理區，和印度籍主廚「Manash」親自烹飪的印度美食區，原汁原味呈現道地的印度料理，體驗獨特辛香調味的異國風味。盛宴自助餐廳另有相當受到女性朋友喜愛的繽紛甜點區，供應多款精緻蛋糕、法式點心、口味選擇豐富的進口冰淇淋和搭配新鮮水果的巧克力噴泉，滿足吃飽與吃巧的各類需求。

盛宴自助餐廳平日午餐時段，每位成人餐價NT$ 930，平日晚餐每位成人NT$ 1,090，以上價格需加收一成服務費，兒童餐價不另提供優惠，盛宴自助餐供應各國百味美饌適合親友聚餐共享的美食饗宴，更多詳細資訊內容請洽新竹豐邑喜來登大飯店03 620 6000 轉盛宴自助餐廳。