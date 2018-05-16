〈時評〉國民黨的中央募款團？  

國民黨主席吳敦義日前邀請歷任黨主席聚會，表面上是要成立中央助選團，為黨籍參選人輔選站台，私底下是需款孔急，要大家幫忙募款；年底的九合一選舉，是國民黨第一次要打沒有黨產的選戰，不過，這或許才是國民黨浴火重生、真正轉型改革的機會。



國民黨過去家大、但業更大，從黨國不分時期，透過金權結合，累積許多家產，後來，家產陸續漂白、成為合法化的投資或經營，更是國民黨最重要的財富，每次到了選舉，可以看到國民黨大手筆打宣傳廣告，補助黨籍參選人，龐大資產是無往不利的選戰利器。



不過，民進黨政府上台後，成立黨產會，開始追討國民黨的不當黨產，目前國民黨所有金脈為此都遭到凍結，就連人事開支都出現問題，更遑論於要用在選舉綁樁。



這一次國民黨的選舉，目前看起來已無能力奧援政黨參選人，這正是民進黨政府清查國民黨產的目的之一，要讓所有政黨要在同一起跑點上競爭。



失去黨產作為選舉的靠山，是國民黨有史以來面臨的最大挑戰，其實，這才能讓國民黨積極思考改革。例如，國民黨開始仿效民進黨的做法，利用黨費強化與黨員的連結，並透過小額募款的方式，改善財務狀況。



過去，國民黨從許多企業獲得不少捐贈，如今，改而向小老百姓尋找贊助，這反而可以接地氣，好好聽聽基層民眾的心聲，以便真正為民服務、而不是效忠財團。



因此，國民黨勢必得做出改變，不能一直再向中國靠攏，甚至是必須去中國化，並且站在以台灣為主體性的出發點，提出一些具體的民生政策，為台灣的百姓謀福利。



對政黨政治長遠發展來說，國民黨的轉變，有助於台灣民主發展。台灣需要強而有力的在野黨，每隔一段時間，需要政黨輪替，以避免單一政黨把持。



只不過，怕國民黨不思正軌，棄改革契機於不顧，那台灣只能期待另一個政黨的出現。